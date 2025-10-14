Nueva polémica para el Mundial: FIFA aumentaría los equipos para el 2030

El fútbol internacional vive días de agitación tras la propuesta de la CONMEBOL de ampliar el número de equipos participantes en la Copa del Mundo 2030 a un total de 64 selecciones. El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, ha planteado que los partidos inaugurales y los encuentros de las escuadras sudamericanas, Argentina, Uruguay y Paraguay se disputen en territorio americano, dentro de un formato compartido con España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, esta sugerencia ha encendido la polémica y ha provocado reacciones de incredulidad y rechazo en varios sectores del fútbol europeo.

Desde el viejo continente, las federaciones de España, Portugal y Marruecos expresaron su absoluto desacuerdo, señalando que esta ampliación no solo desvirtúa el proyecto original, sino que compromete la logística y el prestigio de la competición.

Según lo publicado por medios europeos estos países buscan elevar una queja formal ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con el objetivo de “quitarle la idea de la cabeza”. Las voces críticas coinciden en que el torneo perdería coherencia geográfica y sentido deportivo si se fragmenta entre tantos países y continentes.

El principal argumento en contra radica en que con este formato España pasaría de albergar cerca del 80 % de los encuentros a organizar apenas un 55 %. Para muchos, eso significaría diluir la esencia del campeonato y reducir su identidad local. Un Mundial con 64 equipos cambiaría radicalmente la esencia del fútbol.

El descontento no solo pasa por lo organizativo, sino también por el impacto físico que este formato tendría sobre los jugadores. Un certamen con más participantes implica más partidos, más viajes y menos tiempo de recuperación, algo que preocupa en un calendario ya saturado por competiciones de clubes y torneos internacionales. En tiempos donde se habla tanto del bienestar del deportista, esta idea parece ir en la dirección opuesta.

Los mismos periodistas recordaron casos recientes como la Finalissima entre España y Argentina, un duelo que, según ellos, “forma parte de un patrón que empuja a un calendario cada vez más agresivo”. Para los analistas, la prioridad debería ser proteger a los futbolistas antes que seguir multiplicando eventos con fines comerciales. La saturación de torneos podría generar un descenso en el rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones graves, un costo que ningún espectáculo justifica.

Desde una mirada periodística, la expansión del Mundial parece más una estrategia de negocio que un avance deportivo. Si bien la idea de democratizar el acceso suena atractiva, podría terminar desvalorizando la calidad del certamen y erosionando el interés competitivo. Más equipos no garantizan mejores partidos; por el contrario, podrían generar marcadas desigualdades.

El futuro del torneo más importante del planeta está en debate. La FIFA deberá decidir si apuesta por la expansión sin límites o si escucha las voces que piden preservar la esencia del fútbol. Por ahora, la situación no es oficial, pero agita la estructura base de la Copa del Mundo.