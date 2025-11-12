Nueva tecnología llega a Sudamerica: El fuera de juego semiautomático

Brasil será el primer país en estrenarlo

El anuncio fue hecho por Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, quien confirmó que el sistema comenzará a utilizarse a partir del 28 de enero de 2026, coincidiendo con el inicio del Campeonato Brasileño.

“Nuestra mirada está puesta en el futuro. A partir del 28 de enero, con el inicio del campeonato brasileño, se implementará el fuera de juego semiautomático”, declaró el dirigente durante un evento sobre arbitraje en Río de Janeiro.

En principio, la tecnología se aplicará únicamente en los partidos de la primera división, aunque no se descarta su uso posterior en la Copa de Brasil.

¿Cómo funciona el fuera de lugar semiautomático?

El sistema utiliza una red de cámaras y herramientas de inteligencia artificial que rastrean en tiempo real la posición de los jugadores y del balón. Cuando se detecta una posible situación de fuera de lugar, el sistema genera una alerta automática para los árbitros del VAR, quienes verifican el proceso antes de comunicar la decisión final al juez central.

De esta forma, se busca acelerar las revisiones, disminuir los márgenes de error humano y ofrecer imágenes tridimensionales más precisas al público y a los jueces.