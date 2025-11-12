Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 18:25
Nueva tecnología llega a Sudamerica: El fuera de juego semiautomático
Una nueva de las innovaciones llega a las ligas sudamericanas.
El fútbol sudamericano está a punto de dar un paso más hacia la modernización del arbitraje. Después de años de polémicas y revisiones interminables, una nueva herramienta tecnológica promete agilizar las decisiones y reducir los errores, el fuera de lugar semiautomático.
Brasil será el primer país en estrenarlo
El anuncio fue hecho por Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, quien confirmó que el sistema comenzará a utilizarse a partir del 28 de enero de 2026, coincidiendo con el inicio del Campeonato Brasileño.
“Nuestra mirada está puesta en el futuro. A partir del 28 de enero, con el inicio del campeonato brasileño, se implementará el fuera de juego semiautomático”, declaró el dirigente durante un evento sobre arbitraje en Río de Janeiro.
En principio, la tecnología se aplicará únicamente en los partidos de la primera división, aunque no se descarta su uso posterior en la Copa de Brasil.
¿Cómo funciona el fuera de lugar semiautomático?
El sistema utiliza una red de cámaras y herramientas de inteligencia artificial que rastrean en tiempo real la posición de los jugadores y del balón. Cuando se detecta una posible situación de fuera de lugar, el sistema genera una alerta automática para los árbitros del VAR, quienes verifican el proceso antes de comunicar la decisión final al juez central.
De esta forma, se busca acelerar las revisiones, disminuir los márgenes de error humano y ofrecer imágenes tridimensionales más precisas al público y a los jueces.
Un calendario reformado para 2026
El estreno de esta herramienta coincidirá con un nuevo calendario del fútbol brasileño, que pasará a jugarse a lo largo de todo el año, desde enero hasta diciembre. Este cambio implicará ajustes en los torneos estaduales, que verán reducido su formato para adaptarse al calendario nacional.
El fuera de juego semiautomático ya fue utilizado con éxito en el Mundial de Catar 2022 y actualmente está presente en la Liga de Campeones de Europa, así como en las principales ligas de Inglaterra, España e Italia. Su llegada a Sudamérica marca un paso más en la introducción global de esta herramienta que busca garantizar un arbitraje más justo y eficiente.
¿Y cuándo llegará a Colombia?
En el caso colombiano, el panorama es muy distinto. Aunque el VAR tradicional comenzó a usarse en 2019 en algunos partidos de la Liga BetPlay, su cobertura sigue siendo limitada y apenas llegó el año pasado a las fases finales de la Copa BetPlay y del Torneo de Ascenso.
Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor no tienen planes concretos para implementar el sistema semiautomático en el corto plazo, por lo que su llegada al país podría tardar varios años más
Fuente
Antena 2