Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 17:09
Nueva Zelanda vs Japón EN VIVO 3 de octubre: hora y canal del Mundial sub-20
Se disputa la fecha tres de la fase de grupos del Mundial sub-20.
Nueva Zelanda y Japón disputarán este viernes la fecha tres del Mundial sub-20.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.
Siga Nueva Zelanda vs Japón EN VIVO 3 de octubre: hora y canal del Mundial sub-20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
Fuente
Antena 2