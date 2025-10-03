Nueva Zelanda y Japón disputarán este viernes la fecha tres del Mundial sub-20.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Nueva Zelanda vs Japón EN VIVO 3 de octubre: hora y canal del Mundial sub-20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00