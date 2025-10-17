Nuevo compañero en el Crystal Palace habló sobre importancia de Muñoz y Lerma en el equipo

“Los colombianos me están ayudando”

Pino reconoció que todavía se está ajustando a su nueva vida en Inglaterra, pero aseguró sentirse motivado y acompañado. “Villarreal era mi hogar y lo echo de menos. Pero he decidido vivir esta aventura y estoy muy motivado. Ya tengo casa y coche... Me siento bien. Los colombianos me están ayudando, y Walter Benítez también. Y Mateta, siempre con su personalidad. No habla mucho español, pero intenta hablarlo conmigo”, comentó el atacante.

Además, se refirió a las diferencias entre la Premier League y LaLiga, destacando la exigencia física del torneo inglés. “Estoy disfrutando de la Premier League. Es un poco más loco que el fútbol español, pero no hay problema. Con calidad técnica, se puede sobrevivir al ritmo del partido en Inglaterra”, añadió.

Desde su llegada, Pino ha disputado 7 partidos con el Palace. En todos compartió cancha con Muñoz, mientras que con Lerma coincidió en 4 compromisos, lo que demuestra la importancia de los colombianos en su proceso de adaptación al equipo londinense.