Nuevo compañero en el Crystal Palace habló sobre importancia de Muñoz y Lerma en el equipo
Uno de los nuevos jugadores del equipo inglés destacó la labor de los colombianos.
El extremo español Yeremy Pino sigue adaptándose al fútbol inglés tras su llegada al Crystal Palace procedente del Villarreal. El jugador, de 22 años, ya se ganó un lugar en el once titular de Oliver Glasner y antes del parón por la fecha FIFA registró sus dos primeras asistencias con el club.
En una entrevista con The Athletic, Pino habló sobre su proceso de adaptación y destacó el papel de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.
“Los colombianos me están ayudando”
Pino reconoció que todavía se está ajustando a su nueva vida en Inglaterra, pero aseguró sentirse motivado y acompañado. “Villarreal era mi hogar y lo echo de menos. Pero he decidido vivir esta aventura y estoy muy motivado. Ya tengo casa y coche... Me siento bien. Los colombianos me están ayudando, y Walter Benítez también. Y Mateta, siempre con su personalidad. No habla mucho español, pero intenta hablarlo conmigo”, comentó el atacante.
Además, se refirió a las diferencias entre la Premier League y LaLiga, destacando la exigencia física del torneo inglés. “Estoy disfrutando de la Premier League. Es un poco más loco que el fútbol español, pero no hay problema. Con calidad técnica, se puede sobrevivir al ritmo del partido en Inglaterra”, añadió.
Desde su llegada, Pino ha disputado 7 partidos con el Palace. En todos compartió cancha con Muñoz, mientras que con Lerma coincidió en 4 compromisos, lo que demuestra la importancia de los colombianos en su proceso de adaptación al equipo londinense.
Los dos han sido claves para el español
El respaldo de Muñoz y Lerma ha sido clave para que Yeremy Pino se sienta cómodo dentro y fuera del campo. Su rápida integración y las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeros partidos confirman que el Crystal Palace acertó con su fichaje. Con apenas 22 años, el español busca consolidarse en la Premier League, de la mano de dos colombianos que se han convertido en sus principales aliados.
