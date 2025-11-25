¿Nuevo compañero para Ríos? Mourinho quiere a un jugador ecuatoriano

Richard Ríos tendría nuevo compañero sudamericano

El nombre que está empezando a sonar en las oficinas del Benfica es el de Nilson Angulo, un extremo ecuatoriano que hoy en día milita en el Anderlecht y que se ha ganado un lugar en la titular de la selección. A parte del Benfica más clubes se han interesado en el jugador, Liverpool y Sevilla entre otros. Aunque la idea del club belga es venderlo solo después del Mundial 2026, al que seguramente vaya convocado y sea el extremo izquierdo titular de Sebastián Beccacece.

La opción del jugador ecuatoriano es real, sobre todo teniendo en cuenta el precio que le ponen desde Bélgica, 2 millones de euros por un extremo joven y con proyección en el mercado de hoy en día es un gran negocio.