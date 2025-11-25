Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 11:36
¿Nuevo compañero para Ríos? Mourinho quiere a un jugador ecuatoriano
Mourinho le habría pedido al Benfica el fichaje de un jugador ecuatoriano.
José Mourinho sigue sin estar del todo contento con la plantilla que tiene en el Benfica, un arranque muy complicado en Champions que los tiene al borde de la eliminación es la principal razón de las molestias del entrenador portugués, es por eso que se están buscando fichajes para el 2026 y un nombre muy conocido en la selección ecuatoriana sería el más opcionado para llegar.
Richard Ríos tendría nuevo compañero sudamericano
El nombre que está empezando a sonar en las oficinas del Benfica es el de Nilson Angulo, un extremo ecuatoriano que hoy en día milita en el Anderlecht y que se ha ganado un lugar en la titular de la selección. A parte del Benfica más clubes se han interesado en el jugador, Liverpool y Sevilla entre otros. Aunque la idea del club belga es venderlo solo después del Mundial 2026, al que seguramente vaya convocado y sea el extremo izquierdo titular de Sebastián Beccacece.
La opción del jugador ecuatoriano es real, sobre todo teniendo en cuenta el precio que le ponen desde Bélgica, 2 millones de euros por un extremo joven y con proyección en el mercado de hoy en día es un gran negocio.
El Benfica a revivir en Champions
Por ahora Benfica y Richard Ríos tienen que concentrarse en salvar la temporada europea, una cuestión muy difícil debido al mal arranque del equipo en esta edición de la Champions, en la que va último con el Ajax, rival al que enfrentará hoy.
El partido se jugará hoy 25 de noviembre a partir de las 12.45p.m.
Fuente
Antena 2