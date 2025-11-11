Nuevo escándalo con Lamine Yamal en la selección: España tomó medidas

Durante las últimas semanas, el nombre de Lamine Yamal ha estado en la boca de todas las primeras planas en España. Su convocatoria para la selección española en septiembre despertó el malestar del Barcelona, dado que jugó con una lesión y esto lo llevó a estar ausente dentro de los siguientes partidos del equipo azulgrana.

No estuvo en la convocatoria de octubre para las Eliminatorias Europeas, pero regresó al Clásico ante el Real Madrid, partido en el cual habló más de la cuenta sobre el equipo madrileño en una transmisión de Ibai Llanos. España fue indiferente a ese detalle y lo volvió a tener en cuenta para la Fecha FIFA de noviembre cuando enfrentarán a Georgia y a Turquía en la doble jornada de clasificatorias al Mundial.

Sin embargo, el plan que tenían dentro de la selección de poder contar con Lamine Yamal se fue apagando por una situación que generó molestias y causó sorpresas en el combinado nacional dirigido por Luis De La Fuente. De hecho, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lanzaron un comunicado.

LAMINE YAMAL FUE DESCONVOCADO DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

Este martes 11 de noviembre salió una noticia que nunca esperaron en la selección de España con el futuro de Lamine Yamal, que, seguramente, el Barcelona también deberá tomar una postura para cuidar a la joya española por las recurrentes lesiones que ha tenido.

Emitieron un comunicado informando la desconvocatoria del extremo, “los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

La situación se dio como precaución por parte de Lamine Yamal con unas dolencias que ha tenido desde que fue convocado a la selección española en septiembre y que, en ese entonces, había generado revuelo en el FC Barcelona. Pues bien, España tampoco quedó cómoda con el presente de Lamine con sus lesiones continuas.

El comunicado sigue detallando que, “dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”.

BARCELONA LE RESPONDE A LA RFEF

Su equipo no se quedó con los brazos cruzados y afirmaron desde el Barcelona que Lamine Yamal ya tenía citas programadas con antelación para tratar esta lesión que lo viene afectando. De hecho, los azulgranas revelaron que se tomaron el tiempo de llamar prioritariamente a la RFEF para hacerles saber que ya estaba programada la revisión del jugador.

Lamine Yamal tuvo una consulta con Ernest Schilders, médico belga que lo trató el lunes 10 de noviembre y que llegó a confirmar que la evolución era positiva con la pubalgia que lo ha marginado estar en la convocatoria para las Eliminatorias Europeas en noviembre.

Barcelona también afirmó que hubo evaluación del cuerpo médico del club antes de que se diera su salida para sumarse a la selección de España, “se actuó de manera responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación".