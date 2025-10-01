Nuevo extremo se abre cupo para el Mundial: Carbonero anota golazo

La Selección de Colombia está de regreso en un Mundial de Fútbol tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en 2022 y este icónico hecho llena de ilusión a los más de 50 millones de fanáticos colombianos que estarán alentando a la 'tricolor' en cada uno de sus partidos, pero también es una enorme presión que recae sobre Néstor Lorenzo.

La labor que tendrá el estratega argentino ahora será conformar un equipo competitivo que le pueda hacer frente a las mejores selecciones del mundo. Mientras llega el momento del debut, Colombia tendrá unos retos de preparación que le permitirán a Lorenzo ir afianzando la plantilla de convocados y en la cual se estaría abriendo cupo Johan Carbonero, quien brilla en el fútbol de Brasil con Internacional

Johan Carbonero se abre cupo en la Selección con otro golazo en Brasil

El extremo de 26 años sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional, se comenzó a dar a conocer tras su exitoso paso por Racing y tras su llegada en la reciente temporada a la liga de Brasil ha demostrado que su capacidad goleadora sigue intacta para mantener a Internacional afuera de la zona del descenso del Brasileirao.

El duelo más reciente de Internacional fue en condición de local ante Corinthians, dos escuadras que estaban obligadas a sumar de a tres unidades, pero se terminaron repartiendo los puntos, situación que no resulta tan desalentadora para Internacional ya que iba perdiendo y logró empatar justo en el "último suspiro" del encuentro gracias a Johan Carbonero.