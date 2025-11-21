Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 08:21
Nuevo gol colombiano en Brasil: Primera titularidad, primer gol
Luis Sinisterra sigue destacando desde su llegada a Cruzeiro, marcó su primer gol como titular.
Luis Sinisterra volvió a aparecer en el marcador y lo hizo en un momento clave para Cruzeiro. El colombiano, titular por primera vez desde su llegada al fútbol brasileño, anotó el primer tanto de su equipo en el empate 3-3 ante Juventude por el Brasileirao, cortando así una sequía goleadora de dos meses.
El inicio del partido fue cuesta arriba para el equipo de Leonardo Jardim. Juventude sorprendió rápidamente y en apenas 16 minutos ya ganaba 2-0 con goles de Marcelo Hermes y Gabriel Taliari, dejando a Cruzeiro en una situación límite en un duelo fundamental para seguir peleando los primeros puestos del campeonato.
Su primer gol como titular
La reacción llegó al cierre del primer tiempo. En un tiro libre ejecutado por William desde el costado, Sinisterra ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo preciso que venció al portero Jandrei. Fue su segundo gol en Brasil desde que llegó cedido por Bournemouth en agosto. El primero lo había marcado el 16 de septiembre en la victoria 1-2 sobre Bahía. Desde entonces, había disputado cinco partidos entrando siempre desde el banco y sin poder anotar.
El tanto premió su insistencia y su evolución física, justo en el día en que Jardim apostó por él desde el inicio.
Cruzeiro deja escapar una oportunidad de oro
En la segunda parte, Kaio Jorge empató el encuentro para Cruzeiro, pero Juventude volvió a adelantarse inmediatamente con otro gol de Taliari, figura del local. Ya en los minutos finales y con Sinisterra reemplazado al minuto 81 por Yannick Bolasie, Kaio Jorge volvió a aparecer para sellar el 3-3 definitivo en el estadio Alfredo Jaconi.
#GOL 🇧🇷 | ¡Gooooooooool Luis Sinisterra ⚽️!— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 20, 2025
45’ Juventude [18] 2-1 Cruzeiro [3]
- Gran cabezazo del colombiano para descontar en la derrota parcial de la visita. Partido clave para descontar a los líderes.
¡Vamos 💛💛💙❤️🔥!pic.twitter.com/SQCrAvpqxH
El resultado deja una sensación agridulce, Cruzeiro mostró carácter para remontar dos veces, pero dejó pasar una ocasión ideal frente a un rival que lucha por no descender. Aun así, la noticia positiva es el regreso al gol de Luis Sinisterra, quien empieza a ganar protagonismo en el ataque del equipo celeste.
Fuente
Antena 2