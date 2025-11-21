Nuevo gol colombiano en Brasil: Primera titularidad, primer gol

Su primer gol como titular

La reacción llegó al cierre del primer tiempo. En un tiro libre ejecutado por William desde el costado, Sinisterra ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo preciso que venció al portero Jandrei. Fue su segundo gol en Brasil desde que llegó cedido por Bournemouth en agosto. El primero lo había marcado el 16 de septiembre en la victoria 1-2 sobre Bahía. Desde entonces, había disputado cinco partidos entrando siempre desde el banco y sin poder anotar.

El tanto premió su insistencia y su evolución física, justo en el día en que Jardim apostó por él desde el inicio.

Cruzeiro deja escapar una oportunidad de oro

En la segunda parte, Kaio Jorge empató el encuentro para Cruzeiro, pero Juventude volvió a adelantarse inmediatamente con otro gol de Taliari, figura del local. Ya en los minutos finales y con Sinisterra reemplazado al minuto 81 por Yannick Bolasie, Kaio Jorge volvió a aparecer para sellar el 3-3 definitivo en el estadio Alfredo Jaconi.