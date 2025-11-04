Actualizado:
¡Nuevo Golden Boy! Se entregó el premio al mejor joven de la temporada
El Golden Boy es una distinción individual que se le da al mejor jugador menor de 21 años.
Ya es oficial, el nuevo Golden Boy es francés y responde a la gran temporada del jugador con el PSG, el equipo parisino campeón de todo menos del Mundial de Clubes fue muy superior a todos sus rivales y consiguió un histórico triplete coronándose en copa, liga y Champions. Todo esto gracias a su entrenador y a sus figuras, una de las cuales hoy se lleva el premio al mejor jugador joven de la temporada anterior.
Desiré Doué nuevo Golden Boy
El extremo francés Desiré Doué se llevó el premio al mejor jugador joven de la temporada anterior después de una extraordinaria temporada en la que después de dar el salto a un equipo grande no solo se consolidó sino que fue vital para la obtención de los tres títulos. El jugador se impuso a otros como Estevao o Mastantuono, recordemos que Yamal no podía volver a ganarlo.
El jugador surgido de la cantera del Rennes llegó la temporada pasada a Paris con la difícil tarea de suplir la ausencia de nada más y nada menos que Kylian Mbappé, sin embargo, a pesar de no significar lo mismo, el equipo encontró en Doué frescura y calidad en ataque y a través de un juego de mucha intensidad y presión lograron no solo suplir al ahora jugador del Madrid sino también coronar balón de Oro con Dembelé y ahora Golden Boy con Doué.
Un comienzo de temporada complicado para el francés
Desiré Doué no ha podido empezar la temporada con la misma energía con la que terminó la anterior, las lesiones se han hecho presentes y todo parece indicar que estará un buen tiempo afuera de los terrenos de juego. Después de sufrir molestias tanto con el club como con la selección Doué había estado fuera del terreno de juego algunos partidos y en su segundo partido tras volver sufrió un fuerte golpe en uno de sus muslos y salió entre lagrimas preocupando a toda la afición parisina, si bien no se conoce el tiempo de baja se estima que no sea algo leve por las fuertes muestras de dolor.
