¡Nuevo Golden Boy! Se entregó el premio al mejor joven de la temporada

Desiré Doué nuevo Golden Boy

El extremo francés Desiré Doué se llevó el premio al mejor jugador joven de la temporada anterior después de una extraordinaria temporada en la que después de dar el salto a un equipo grande no solo se consolidó sino que fue vital para la obtención de los tres títulos. El jugador se impuso a otros como Estevao o Mastantuono, recordemos que Yamal no podía volver a ganarlo.

El jugador surgido de la cantera del Rennes llegó la temporada pasada a Paris con la difícil tarea de suplir la ausencia de nada más y nada menos que Kylian Mbappé, sin embargo, a pesar de no significar lo mismo, el equipo encontró en Doué frescura y calidad en ataque y a través de un juego de mucha intensidad y presión lograron no solo suplir al ahora jugador del Madrid sino también coronar balón de Oro con Dembelé y ahora Golden Boy con Doué.