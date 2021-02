Nuevo lío pone en aprietos a Alfredo Morelos; otra vez por agredir a un rival

Alfredo Morelos vivía días tranquilos en el fútbol escocés luego de volver al gol y recuperar la confianza del técnico Steven Gerrard; sin embargo, ha protagonizado una nueva polémica por cuenta de su fuerte temperamento en la cancha y otra agresión a un rival que fue castigada por la federación escocesa.

El delantero colombiano le propinó un duro pisotón a Ryan Porteous, defensor del Hibernian, en el partido del pasado fin de semana. El juez del partido solo le mostró tarjeta amarilla al colombiano y él siguió en cancha. Sin embargo, la federación emitió una sanción de oficio por tres fechas para Morelos por su mal proceder.

Lea también: Otro goleador se va del fútbol colombiano y jugará con Estudiantes en Argentina

En esta ocasión, el DT Steven Gerrard no lo defendió como sí lo hizo cuando lo sancionaron en diciembre por un golpe en la cara de un rival: He analizado la jugada muchas veces y no creo que haya un motivo para defenderlo. Dicho esto, no significa que estemos contentos con todo lo que ocurrió en ese partido o lo que ha ocurrido durante esta temporada o las anteriores. Así que es algo que se quedará en el vestuario, en lo que tanto yo como la junta directiva estamos trabajando muy duro para tratar de encontrar mejores soluciones en términos de disciplina".

“Evidentemente, desde mi punto de vista es decepcionante no tener a Alfredo disponible. Es lo que es y mi atención se centra en los jugadores que están. Consistencia, eso es lo que todo entrenador quiere, un nivel de eso para cada jugador o cada incidente, si quieres que te juzguen de la misma manera", agregó el legendario exjugador y ahora entrenador.

De interés: Las claves del colombiano Steven Alzate para anotarle a Liverpool en Anfield

De esa manera, Alfredo Morelos se perderá los partidos contra St. Johnstone FC, Hamilton Academical y Kilmarnock FC en liga de Escocia, tres duelos claves donde Rangers podría coronarse campeón de manera anticipada.