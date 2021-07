Nuevo mensaje de Benítez a James tras regular nivel en Florida Cup

Everton concluyó su participación en la Florida Cup, torneo amistoso de pretemporada donde jugó dos compromisos: el primero lo ganó desde el punto blanco del penal tras un 1-1, mientras que el segundo el triunfo fue 1-0. Por eso el entrenador Rafael Benítez se refirió al nivel de cada uno de los futbolistas del equipo, en especial del mostrado por James Rodríguez.

Puede ver: ¿Indirecta de James a Rafa Benítez? mensaje tras el partido ante Millonarios

El volante colombiano no pudo rendir lo máximo por algunos problemas en lo físico que lo aquejaron en la pasada temporada, no obstante, tuvo minutos en ambos encuentros. Aunque su juego no estuvo en el nivel que se le conoce, se nota que hasta ahora está empezando a retomar su fútbol.

Rafael Benítez, entrenador del equipo 'toffee', se refirió al respecto y le envió un mensaje de presión a James para que busque prontamente recuperar el estado de forma que necesita el equipo y donde pueda demostrar las mejores condiciones posibles en la cancha.

"Lógicamente en pretemporada vamos manejando el grupo, la idea es que tengan minutos todos. Que James Rodríguez aporte su calidad es positivo para todos", manifestó el entrenador español.

Por otro lado, Benítez aseguró que espera trabajar pronto con la nómina completa de futbolistas, junto con los que disputaron la Eurocopa y Copa América, que se supone volverán pronto a la concentración.

Lea también: James recuperó sensaciones en La Florida: victoria de Everton contra Pumas

"Obviamente la pretemporada es para mejorar la forma física, el entendimiento entre jugadores. Aún estamos demasiado lejos porque es un año especial con jugadores que regresarán después de la Copa América y la Eurocopa", analizó.

"Entonces, obviamente estamos mejorando la condición física, pero todavía estamos un poco lejos. Ojalá en los próximos 14 días sea mucho mejor y podamos competir al nivel que queremos para competir en la Premier League", finalizó el timonel del elenco azul de Liverpool.