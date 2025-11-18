Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 08:09
Nuevo revés para James Rodríguez de cara al 2026
El colombiano debe encontrar nuevo club.
Pese a que James Rodríguez se encuentra con la selección Colombia en la doble fecha FIFA del mes de noviembre lo cierto es que el volante tiene una misión tras los compromisos con el cuadro cafetero, pues al dejar Club León debe encontrar un nuevo equipo.
Para León, la llegada de James significó un golpe mediático y una apuesta por jerarquía. Su talento, su visión de juego y la posibilidad de tener un referente internacional alimentaron la expectativa de que el equipo pudiera dar un salto competitivo. Sin embargo, la realidad terminó siendo más compleja.
¿Dónde jugará James en el 2026?
Ahora, mucho se ha hablado sobre el futuro del '10' colombiano y lo cierto es que de momento se han desmentido sus opciones de la MLS pues hace un para de días se hablaba de una probable llegada a Orlando y ahora, el periodista de The Athletic, Tom Bogert, habló sobre la supuesta oferta que le habría llegado a James desde Toronto.
"Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC", dio a conocer el periodista.
De esta forma, se debe esperar al paso del compromiso de Colombia ante Australia para conocer las opciones de Rodríguez para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Cuándo juega Colombia vs Australia?
El partido entre Colombia y Australia está programado para el martes 18 de noviembre de 2025, y se disputará a las 8:30 de la noche (hora colombiana) en el estadio Citi Field, en Nueva York.
