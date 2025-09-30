Nuevo técnico de León confirmó primera decisión con James Rodríguez

La llegada de Ignacio “Nacho” Ambriz al banquillo del León cambió por completo el panorama de uno de los fichajes más mediáticos del fútbol mexicano: James Rodríguez. Lo que parecía ser un proyecto con continuidad, ahora se encuentra en duda tras las primeras decisiones del entrenador, quien habría dejado claro que no planea contar con el colombiano a largo plazo.

Desde su arribo al conjunto esmeralda en enero de 2025, el volante cafetero se convirtió en líder. No solo asumió la capitanía, sino que además se adueñó del dorsal número “10”, un símbolo que lo ponía en el centro del proyecto deportivo. A pesar de esto, las dudas sobre su permanencia comenzaron a circular hace semanas, alimentadas por la irregular campaña del equipo y las versiones de la prensa local.

Lo que genera un cambio radical es la publicación del diario Récord de México, medio que asegura que Ambriz pidió de manera directa que al mediocampista no se le renueve el contrato que expira en diciembre. Según este reporte, más allá de la admiración que despierta el exjugador del Real Madrid, la idea del nuevo estratega es apostar por un plan en el que no figura el colombiano.

El mismo Ambriz, al ser consultado en conferencia de prensa, soltó una frase que sorprendió: “lo va a divertir”. Sin embargo, los periodistas aztecas interpretan estas palabras más como una estrategia diplomática que como una convicción real. En ese sentido, la decisión de fondo ya estaría tomada y el cafetero no tendría espacio en la visión deportiva a largo plazo.

Otro detalle que refuerza esta teoría es que, según la información publicada, James no sería convocado para el próximo compromiso ante Toluca. Este hecho no solo genera sorpresa en la afición, sino que abre un debate sobre la conveniencia de apartar al jugador que, hasta hace poco, era visto como figura indiscutible.

El presente del León tampoco ayuda a calmar los ánimos. Con apenas 12 puntos en 11 fechas, el club ocupa la casilla 11 de la tabla y su rendimiento deja más preguntas que certezas. En este contexto, prescindir de un futbolista de talla internacional parece un riesgo, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

Para Rodríguez, el dilema es aún mayor. Con la Copa Mundial 2026 en el horizonte, la continuidad es fundamental para mantenerse en la órbita de la Selección Colombia. El torneo mexicano le ofrece un escaparate competitivo, pero un cambio de destino podría abrirle nuevas puertas en otras ligas si decide no esperar hasta final de año.

Lo que parecía un camino despejado para su renovación, hoy se tambalea por completo. La voz del técnico tiene un peso decisivo y, de confirmarse lo revelado por la prensa, la aventura mexicana del talentoso volante estaría llegando a su fin.

En las próximas semanas, todas las miradas estarán puestas en la directiva, en las convocatorias de Ambriz y en la postura que tome el propio jugador. El desenlace no solo definirá el rumbo de un club necesitado de resultados, sino también la carrera de un futbolista que aún busca dejar huella en la recta final de su trayectoria.