Nuevo técnico de Santos toma drástica decisión con el futuro de Neymar

Santos inició con el pie izquierdo la temporada 2025 y no se ha podido reponer, ya dejó escapar la Copa Paulista cayendo en semifinales ante Corinthians y también ha cedido bastante terreno en lo que es el Brasileirao, en donde ya empieza a preocupar con mantenerse en la zona del descenso nuevamente.

Con la llegada de Neymar nuevamente al club se esperaba que la dinámica y mentalidad del equipo pudiera cambiar, pero la realidad es completamente diferente, al punto en el que ya tuvieron que cambiar de director técnico para intentar recuperarse en la tabla de posiciones y salir de la "zona roja". Cléber Xavier se convirtió en el nuevo estratega del club y se espera que junto a él puedan retomar un rumbo ganador, en especial porque el técnico de 61 años quiere seguir contando sí o sí con la presencia de Neymar.

Xavier defendió a Neymar y resaltó su importancia en Santos

El nuevo entrenador del Santos, Cléber Xavier, dio sus primeras declaraciones desde que tomó el mando del equipo antes de debutar frente a Clube de Regatas Brasil en la tercera ronda de la Copa de Brasil. En sus primeras palabras enfatizó en defender a la gran figura de Neymar, a quien considera un jugador de suma importancia para el grupo tanto "dentro como fuera del campo".

Es verdad que la estrella brasileña no pasa por su mejor momento, recientemente se volvió a resentir de una lesión que lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección de Brasil para las eliminatorias y de varias semanas sin acción con Santos, pero Xavier confía en su proceso y espera que con su ayuda puedan devolverle la gloria a Santos y los hinchas que han tenido que sufrir tanta decepciones a lo largo de los últimos partidos.



"Es un ídolo, el mejor jugador de Brasil de los últimos años. Siempre me preguntan lo mismo: ¿Neymar es un problema? Nunca, nunca lo fue. Él siempre fue la solución, dentro y fuera del campo. Fue el primero al que encontré ayer, cuando llegué al club. Nos cruzamos y hablamos. Me dijo, por ejemplo, que estaba feliz de tenerme en el equipo y yo le dije que también estaba feliz de tenerlo".

