Octavos de final del Mundial sub 17 femenino: Así se jugarán

Colombia y las selecciones clasificadas a octavos

La Tricolor logró su pase como segunda del Grupo E, acompañando a España, mientras que potencias como Estados Unidos, Brasil, Japón y Francia también sellaron su boleto a los octavos de final. Marruecos, país anfitrión, sigue en competencia y buscará dar la sorpresa ante una de las favoritas del torneo.

Los partidos de esta ronda se disputarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre, con cuatro duelos cada día. Los horarios estarán divididos entre las 10:30 a.m. y las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En esta etapa, cualquier error puede ser definitivo, ya que los encuentros se jugarán a eliminación directa.