Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 12:23
Octavos de final del Mundial sub 17 femenino: Así se jugarán
La selección Colombia se metió a octavos, así quedaron definidos.
El Mundial Femenino sub 17 que se disputa en Marruecos entra en su etapa más emocionante. Tras una intensa fase de grupos llena de goles y sorpresas, quedaron definidos los 16 equipos que siguen en carrera por el título, entre ellos la Selección Colombia, que cerró su clasificación con un triunfo ante Corea del Sur en la última jornada. Ahora llega el momento de la verdad: la ronda de eliminación directa.
Colombia y las selecciones clasificadas a octavos
La Tricolor logró su pase como segunda del Grupo E, acompañando a España, mientras que potencias como Estados Unidos, Brasil, Japón y Francia también sellaron su boleto a los octavos de final. Marruecos, país anfitrión, sigue en competencia y buscará dar la sorpresa ante una de las favoritas del torneo.
Los partidos de esta ronda se disputarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre, con cuatro duelos cada día. Los horarios estarán divididos entre las 10:30 a.m. y las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En esta etapa, cualquier error puede ser definitivo, ya que los encuentros se jugarán a eliminación directa.
Los cruces de los octavos de final
Estos son los enfrentamientos confirmados para los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17:
-
Brasil vs China – Martes 28 de octubre / 10:30 a.m.
-
Estados Unidos vs Países Bajos – Martes 28 de octubre / 10:30 a.m.
-
Corea del Norte vs Marruecos – Martes 28 de octubre / 2:00 p.m.
-
Italia vs Nigeria – Martes 28 de octubre / 2:00 p.m.
-
España vs Francia – Miércoles 29 de octubre / 10:30 a.m.
-
México vs Paraguay – Miércoles 29 de octubre / 10:30 a.m.
-
Canadá vs Zambia – Miércoles 29 de octubre / 2:00 p.m.
-
Japón vs Colombia – Miércoles 29 de octubre / 2:00 p.m.
Lo que se viene en Marruecos
El duelo entre Japón y Colombia promete ser uno de los más atractivos de la ronda. Las asiáticas llegan con un gran rendimiento colectivo, mientras que el equipo dirigido por Carlos Paniagua confía en su solidez defensiva y en la inspiración de sus figuras para seguir avanzando.
Con el nivel mostrado en la fase de grupos, el Mundial Femenino Sub-17 entra en una etapa vibrante, donde las promesas del fútbol mundial buscarán dar un paso más hacia la gloria. Marruecos se prepara para vivir unos octavos de final llenos de emoción, talento y sueños por cumplir.
Fuente
Antena 2