Oficial: Arsenal contrató al defensa colombo-español Cristhian Mosquera

Nacido en 2004, Mosquera se incorporó a la cantera del Valencia en 2016 y en 2021, con 17 años, se estrenó con el primer equipo de la mano de José Bordalás, primero en la Copa del Rey, ante el Atlético Baleares, y después en la Liga ante el Sevilla.

El jugador se despidió del Valencia y de la afición con un mensaje en redes sociales en el que reconoció su tristeza por su salida pero donde compartió su sentimiento valencianista.

“Toca despedirme y no me imaginaba lo difícil que sería porque no solo ha sido el club de mi vida, ha sido mi casa, donde crecí, donde aprendí a caerme y a levantarme, donde me formé como jugador pero, sobre todo, como persona”, añadió.