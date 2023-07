Oficial: Barcelona sacó 60 millones de euros y ya presentó su 'brillante' fichaje

El Barcelona anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el Athletico Paranaense por el traspaso del joven delantero brasileño Vitor Roque.

Roque, de 18 años, ha firmado un contrato por ocho temporadas (hasta el 30 de junio de 2031) y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.



Según informó el club español, en principio, el '9' no se incorporará a la disciplina azulgrana hasta el curso 2024-25. Aunque el Barça no descarta incorporar al jugador en el próximo mercado de invierno si el 'fair-play' financiero le permite inscribirlo. Mientras tanto, el atacante seguirá jugando en su actual club.



El Barcelona pagará al Athletico Paranense por Roque 30 millones de euros en tres años, que podría llegar a ser 61 millones si durante los sietes años que durará el contrato se cumplen todas las variables por objetivos.



Nacido en Timóteo el 28 de febrero de 2005, Vitor Roque ya ha ganado dos títulos (el Campeonato Paranaense y el Campeonato Sudamericano Sub-20, en el que fue el máximo goleador con seis tantos) y ha debutado con la selección brasileña absoluta (el 3 de marzo de 2023 en un amistoso contra Marruecos).

Roque será el brasileño número 47 que viste la camiseta azulgrana, contando los jugadores del filial. Los últimos en jugar en el primer equipo han sido Arthur Melo, Malcom, Neto, Emerson y Raphinha.