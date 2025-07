Oficial: Boca Juniors rompe el mercado y ficha a campeón del mundo con Argentina

Un ídolo vuelve a Boca Juniors

Leandro Paredes, de 30 años, recordó que había deseado desde mucho tiempo atrás que su vuelta al club fuera en buen nivel, y al respecto expresó: "Me siento muy bien física y futbolísticamente, maduré muchísimo en lo futbolístico y en lo personal, así que estoy feliz".



El volante defensivo también precisó que el apoyo de su familia fue determinante para la decisión de regresar a Boca, y en ese sentido dijo: "No dudaron un segundo en decirme que arme la valija y vengamos, tengo que estar totalmente agradecido de mis hijos y mi mujer".



El mediocampista de Argentina no brindó precisiones sobre cuándo será su debut en esta segunda etapa en Boca y recordó que vuelve de un período de vacaciones, pero afirmó: "Espero ponerme bien rápido para dar una mano".