Oficial: Bolivia - Colombia por Liga de Naciones, cambió de estadio
La Tricolor viene de sumar dos victorias y llega líder a la tercera fecha.
La Selección Colombia Femenina tendrá una novedad importante en su calendario: el partido contra Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones cambiará de escenario. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la modificación este miércoles.
El compromiso, previsto inicialmente en el estadio Municipal de El Alto, ya no se disputará allí. Ahora el duelo se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz, el escenario más tradicional del país.
El partido será este viernes 28 de noviembre y tendrá inicio a las 4:00 p. m. (hora colombiana). El cambio no altera el día ni la programación oficial del certamen.
Colombia llega como líder del grupo luego de sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones, con triunfos ante Perú y Ecuador. El equipo nacional buscará mantener su buen arranque.
Bolivia, en cambio, es última, pues cayó por goleada contra Ecuador y Chile en sus primeras jornadas. El equipo local necesita puntos para no quedar relegado tan temprano.
El estadio podría influir en el trámite del partido, teniendo en cuenta las condiciones del estadio Hernando Siles y sus 3.600 metros sobre el nivel del mar. Colombia deberá adaptarse rápidamente.
En la cuarta fecha, Bolivia visitará a Argentina, mientras que Colombia tendrá jornada de descanso. Será una oportunidad para reorganizar cargas y planificar el cierre de la fase.
Vale recordar que esta Liga de Naciones Femenina funciona como la Eliminatoria hacia el Mundial 2027 en Brasil. Los dos primeros del grupo clasificarán de manera directa y el tercero y cuarto jugarán repechaje.
🗓️ 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘃𝘀. 𝗕𝗼𝗹𝗶𝘃𝗶𝗮, 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 20, 2025
Nuestra Selección Colombia Femenina disputará la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26 ante Bolivia… pic.twitter.com/sKBCEsDbOu
