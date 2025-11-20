Oficial: Bolivia - Colombia por Liga de Naciones, cambió de estadio

La Selección Colombia Femenina tendrá una novedad importante en su calendario: el partido contra Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones cambiará de escenario. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la modificación este miércoles.

El compromiso, previsto inicialmente en el estadio Municipal de El Alto, ya no se disputará allí. Ahora el duelo se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz, el escenario más tradicional del país.

El partido será este viernes 28 de noviembre y tendrá inicio a las 4:00 p. m. (hora colombiana). El cambio no altera el día ni la programación oficial del certamen.

Colombia llega como líder del grupo luego de sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones, con triunfos ante Perú y Ecuador. El equipo nacional buscará mantener su buen arranque.