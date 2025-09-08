Oficial: Confirmado hora y fecha de los dos primeros partidos de Liga de Naciones
Ya se conocen la fecha y hora de los dos primeros partidos de Colombia en la Liga de Naciones previa al Mundial de Brasil 2027.
Arrancan la Liga de Naciones previa al mundial femenino de Brasil 2027, ya se dieron a conocer los horarios de los primeros dos partidos que disputará la selección con la mente puesta en la clasificación a una nueva copa del mundo.
La Conmebol decidió crear un nuevo torneo para definir las selecciones clasificadas al mundial femenino, este se jugará bajo el formato de Liga de Naciones y será un torneo en el que todas las selecciones jugarán 4 partidos de local y 4 de visitante. El torneo dará dos cupos de clasificación directa y dos al repechaje.
Colombia enfrenta a Perú y Ecuador
La selección Colombia femenina hará su debut este viernes 24 de octubre de 2025 en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot en donde a partir de las 8:00 p.m. se enfrentará a la selección peruana en el inicio de la competición.
Los otros enfrentamientos de la jornada 1 serán, Bolivia-Ecuador, Venezuela-Chile y Argentina-Paraguay, quienes jugarán a las 5 los dos primeros y a las 8 el tercero respectivamente. Uruguay es quien descansa en esta primera jornada.
Por la fecha 2 la selección ‘tricolor’ jugará su primer partido de visitante, en donde irá en busca de los tres puntos a Quito en donde en el estadio Rodrigo Paz Delgado enfrentará a Ecuador a partir de las 6:00p.m. del martes 28 de octubre de 2025.
Para completar la fecha 2 se enfrentarán Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela, Perú será quien descanse esta fecha. Los dos primeros compartirán horario con Colombia y jugarán a partir de las 6:00p.m. mientras el otro será a partir de las 8:00p.m.
Con la mente puesta en Brasil 2027
La selección Colombia femenina que viene de ser subcampeona de la Copa América en una final apasionante frente a Brasil, ya pone toda su atención en una nueva copa del Mundo.
Con la ausencia por lesión de Mayra Ramírez, la selección afrontará estos primeros dos partidos con mucha ilusión de empezar con pie derecho el camino a Brasil 2027.