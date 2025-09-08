Oficial: Confirmado hora y fecha de los dos primeros partidos de Liga de Naciones

Colombia enfrenta a Perú y Ecuador

La selección Colombia femenina hará su debut este viernes 24 de octubre de 2025 en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot en donde a partir de las 8:00 p.m. se enfrentará a la selección peruana en el inicio de la competición.

Los otros enfrentamientos de la jornada 1 serán, Bolivia-Ecuador, Venezuela-Chile y Argentina-Paraguay, quienes jugarán a las 5 los dos primeros y a las 8 el tercero respectivamente. Uruguay es quien descansa en esta primera jornada.

Por la fecha 2 la selección ‘tricolor’ jugará su primer partido de visitante, en donde irá en busca de los tres puntos a Quito en donde en el estadio Rodrigo Paz Delgado enfrentará a Ecuador a partir de las 6:00p.m. del martes 28 de octubre de 2025.

Para completar la fecha 2 se enfrentarán Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela, Perú será quien descanse esta fecha. Los dos primeros compartirán horario con Colombia y jugarán a partir de las 6:00p.m. mientras el otro será a partir de las 8:00p.m.