OFICIAL: Dimayor confirmó el aplazamiento de la fecha 19 del FPC
La decisión se debió a los problemas para la realización del partido entre Nacional y América.
Desde la Dimayor confirmó un problema para la disputa de las fechas 19 y 20 del FPC. Según lo revelado por Carlos Mario Zuluaga en diálogo con La FM Más Fútbol, se decidió no darle la continuidad al desarrollo de la Liga Betplay 2025-II hasta que no se resolviera el problema que involucra a América de Cali y Boyacá Chicó por el aplazamiento del partido.
Chicó confirmó que el partido por la fecha 18 que estaba programado para este 30 de octubre. El encuentro no se pudo jugar en Tunja ni en Bogotá, debido a los problemas con el estadio en suelo boyacense y con la decisión de la Comisión Local de Bogotá para negar la realización del encuentro en la capital. Por ello, la Dimayor tomó decisiones claves en el calendario.
Con todo esto en juego, los equipos que pelean la clasificación a los Cuadrangulares le notificaron a la Dimayor que no completarían su calendario hasta que todos los partidos estén al día. La idea es que por la competencia justa y la transparencia, las últimas dos jornadas se cumplan bajo los mismos parámetros de descanso y horarios.
Por ello, la fecha 19 del FPC que estaba programada para este fin de semana no será disputada. La petición fue enviada a la Dimayor por parte de varios equipos involucrados en la disputa por el acceso al grupo de los ocho. Además de esto, las fechas para las semifinales de la Copa Betplay fueron cambiadas por la Dimayor.
Ante esto, la Dimayor decidió disputar las dos Semifinales Ida de la Copa Betplay 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre y a la vez aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II. Además de ello, el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga, se jugaría el día 6 de noviembre, a falta de horario por confirmar.
Dea cara a los que resta de la fase del todos contra todos, la fecha 19 se disputaría el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. Mientras que la jornada 20 de la Liga Betplay se disputará entre los días 12 y 13 de noviembre.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido @BCHICOFCOFICIAL y… pic.twitter.com/zqPi4U2RzR— DIMAYOR (@Dimayor) October 30, 2025
Por ahora, habrá que esperar el pronunciamiento oficial de Dimayor para confirmar los horarios de todos los partidos de la Liga Betplay. Otra de las situaciones por resolver serán los de los encuentros entre Nacional contra América y Envigado ante Medellín por las semifinales de la Copa Betplay.
Aún no se han definido tampoco la sede final para el partido entre Chicó y América. Aunque Valledupar podría ser una sede factible el presidente de la Dimayor en diálogo con La FM Más Fútbol confirmó que aún no se ha definido.
