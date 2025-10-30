OFICIAL: Dimayor confirmó el aplazamiento de la fecha 19 del FPC

Con todo esto en juego, los equipos que pelean la clasificación a los Cuadrangulares le notificaron a la Dimayor que no completarían su calendario hasta que todos los partidos estén al día. La idea es que por la competencia justa y la transparencia, las últimas dos jornadas se cumplan bajo los mismos parámetros de descanso y horarios.

Por ello, la fecha 19 del FPC que estaba programada para este fin de semana no será disputada. La petición fue enviada a la Dimayor por parte de varios equipos involucrados en la disputa por el acceso al grupo de los ocho. Además de esto, las fechas para las semifinales de la Copa Betplay fueron cambiadas por la Dimayor.

Ante esto, la Dimayor decidió disputar las dos Semifinales Ida de la Copa Betplay 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre y a la vez aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II. Además de ello, el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga, se jugaría el día 6 de noviembre, a falta de horario por confirmar.

Dea cara a los que resta de la fase del todos contra todos, la fecha 19 se disputaría el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. Mientras que la jornada 20 de la Liga Betplay se disputará entre los días 12 y 13 de noviembre.