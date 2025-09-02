Actualizado:
Oficial: Donnarumma deja el PSG y ficha por otro campeón de Champions
El arquero italiano deja el equipo francés luego de levantar la 'orejona'.
El Manchester City confirmó este martes el fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma, procedente del Paris Saint-Germain, tras la venta del veterano Ederson al Fenerbahçe.
Donnarumma, de 26 años, ha firmado un contrato de cinco años con el Etihad por una cifra estimada de 26 millones de libras (35 millones de dólares). El arquero italiano, que vestirá la camiseta número 99 en el equipo de Pep Guardiola, fue pieza clave del PSG que ganó la Champions League la temporada pasada y fue portero de la selección italiana en la Eurocopa 2020.
PSG decidió buscar otro portero y darle salida a Gianluigi
La ausencia de Donnarumma en la convocatoria del PSG para la más reciente Supercopa de la UEFA dejó claro que no era necesario en París tras el fichaje de Lucas Chevalier, que llegó procedente del Lille en este mercado de fichajes.
"Fichar por el Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí... Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. Este es un club al que a todo jugador del mundo le encantaría unirse”, declaró Donnarumma.
Ederson se fue del City al Fenerbahce
El City calificó a Ederson, fichado por el Fenerbahçe por una cifra estimada de unos 12 millones de libras, como "uno de los jugadores más exitosos de la historia del club".
Con su magnífica distribución, el portero brasileño fue fundamental para la filosofía de posesión de Guardiola, pero la temporada pasada surgieron dudas sobre su capacidad para detener disparos.
"Nos ayudaste a hacer historia", publicó el City en redes sociales el martes, con fotos de Ederson celebrando trofeos, incluyendo la Champions League de 2023, portero de 32 años que también ganó seis Premier League y dos FA Cups, y mantuvo su portería a cero en 122 partidos de liga.
