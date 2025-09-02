Oficial: Donnarumma deja el PSG y ficha por otro campeón de Champions

El Manchester City confirmó este martes el fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma, procedente del Paris Saint-Germain, tras la venta del veterano Ederson al Fenerbahçe.

Donnarumma, de 26 años, ha firmado un contrato de cinco años con el Etihad por una cifra estimada de 26 millones de libras (35 millones de dólares). El arquero italiano, que vestirá la camiseta número 99 en el equipo de Pep Guardiola, fue pieza clave del PSG que ganó la Champions League la temporada pasada y fue portero de la selección italiana en la Eurocopa 2020.

