Oficial: Eduardo Lara fue contratado por una nueva selección

El técnico colombiano Eduardo Lara fue nombrado este martes como asesor de selecciones infantiles y juveniles de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), según lo informó el ente junto al presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele.



Rolando González, presidente de la Comisión de Normalización de la FESFUT, dio el anunció en una conferencia de prensa y señaló que el trabajo de Lara servirá para tener una "Federación que produzca jugadores, que produzca talentos".

Vea también: Confirman el técnico de Nacional para el partido contra Unión Magdalena



Bukele, por su parte, indicó que parte del trabajo de Lara estará enfocado en la clasificación a los próximos juegos olímpicos en Los Ángeles 2028, proyecto en el que también participa el Comité Olímpico de El Salvador (COES).



Lara se mostró entusiasmado por desarrollar el proyecto al lado de su compatriota, el seleccionador absoluto Hernán Darío Gómez, con quien trabajó antes en Colombia.



"Estoy muy contento, muy agradecido y venimos a trabajar por el bien del fútbol salvadoreño", dijo brevemente Lara, quien también será acompañado por su asistente Helmer Silva.