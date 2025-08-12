Cargando contenido

Fluminense busca a futbolista colombiano
Oficial: Fluminense confirmó nuevo refuerzo colombiano

El futbolista colombiano firmó contrato hasta finales de 2029.

Fluminense sigue confiando en el talento colombiano y este martes 12 de agosto confirmó el fichaje del extremo Santiago Moreno, quien se suma al equipo de Río de Janeiro, después de brillar en el Portland Timber de la MLS.

"Fluminense FC informa que han confirmado el traspaso del delantero colombiano Santiago Moreno. El jugador, que se encontraba en Portland Timbers, de los Estados Unidos, aterrizó en Río de Janeiro, se sometió a exámenes médicos y firmó permanentemente con el club hasta finales de 2029", compartió el club brasileño.

 

 

