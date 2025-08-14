Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 07:45
Oficial: futbolista de Millonarios llega a Portugal, será rival de Ríos y Luis Suárez
El jugador ya firmó contrato con su nuevo equipo en el Viejo Continente.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los clubes del Viejo Continente dan la bienvenida a nuevos jugadores pensando en reforzar sus nóminas y apostar por jóvenes talentos, caso que ha vivido un joven futbolista colombiano que pertenece a Millonarios.
El jugador de apenas 18 años da el gran salto que todo futbolista colombiano sueña con realizar, siendo traspasado al balompié europeo, más exactamente a Portugal, donde el conjunto Vitória de Guimarães se ha fijado en el talento del zaguero central.
Vitória de Guimarães ficha futbolista colombiano
Se trata del defensor central Darwin Cortés, canterano de Independiente Santa Fe que juega en Millonarios desde septiembre de 2024 y que ahora deja el conjunto ‘albiazul’ para probar experiencia en el Viejo Continente.
Así lo dio a conocer el periodista Mariano Olsen, publicando unas fotografías de Darwin Cortés en suelo portugués y firmando su contrato con el Vitória de Guimarães, conjunto al que llega en condición de préstamo por un año y con opción de compra.
El zaguero central DARWIN CORTÉS (18) firmó contrato con @VitoriaSC1922 de Portugal por un año, a préstamo desde @MillosFCoficial pic.twitter.com/IfA8jFqZNc— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 13, 2025
Darwin Cortés se une a Richard Ríos y Luis Javier Suárez
Dos fichajes de alto poder mediático se dieron a conocer recientemente en el fútbol portugués, donde los jugadores de la Selección Colombia, Richard Ríos y Luis Javier Suárez, fueron protagonistas de grandes inversiones por parte del Benfica y el Sporting, respectivamente.
Pues bien, al interés de los aficionados colombianos de tener a esos dos elementos reconocidos en el balompié de Portugal, se les suma ahora el joven Darwin Cortés, quien despertó interés en el Vitória de Guimarães por su alta proyección hacia el futuro, defensor central que hace parte del conjunto Sub-20 de Millonarios, pero que ya tuvo su debut en el primer equipo 'embajador' por el año 2024.
