Oficial: futbolista de Millonarios llega a Portugal, será rival de Ríos y Luis Suárez

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los clubes del Viejo Continente dan la bienvenida a nuevos jugadores pensando en reforzar sus nóminas y apostar por jóvenes talentos, caso que ha vivido un joven futbolista colombiano que pertenece a Millonarios.

El jugador de apenas 18 años da el gran salto que todo futbolista colombiano sueña con realizar, siendo traspasado al balompié europeo, más exactamente a Portugal, donde el conjunto Vitória de Guimarães se ha fijado en el talento del zaguero central.

