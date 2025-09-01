Oficial: Gabriel Raimondi deja de ser técnico de América

América de Cali anunció este lunes 1 de septiembre de 2025 la finalización del vínculo contractual con el entrenador Gabriel Raimondi. Según informó la institución mediante un comunicado, la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre las partes.

El club agradeció al estratega y a su cuerpo técnico por la disposición y el trabajo realizado durante el tiempo que estuvieron al frente del plantel profesional. Sin embargo, la salida del entrenador se da en un contexto de resultados adversos.

El equipo quedó eliminado recientemente de la Copa Sudamericana, está a un partido de quedar fuera de la Copa BetPlay y ocupa posiciones bajas en la tabla de la Liga BetPlay, cerca del último lugar.

Ante la salida de Raimondi, América confirmó que Alex Escobar asumirá de manera interina como director técnico. Lo acompañarán como asistentes Carlos Hernández y Harold Viáfara, quienes estarán encargados de conducir al plantel en los próximos compromisos oficiales mientras se define al nuevo cuerpo técnico.

La institución indicó que en los próximos días anunciará el reemplazo definitivo para dirigir el proyecto deportivo en la presente temporada. De acuerdo con la información, la decisión busca reencaminar el rumbo competitivo del equipo, que se encuentra en un momento determinante en los tres frentes de competencia.