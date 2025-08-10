Oficial: Matías Mier fue anunciado como refuerzo de un club tradicional

El mercado de fichajes se sigue agitando en este lado del mundo, y uno de los jugadores inesperados que terminó teniendo un cambio de equipo fue el uruguayo Matías Mier, quien salió de Indonesia para volver al balompié suramericano.

¿En cuál equipo juega Matías Mier?

El pasado 7 de agosto fue anunciado Matías Mier como nuevo jugador de River Plate de Montevideo (con 93 años de historia), marcando este el regreso a su país de origen luego de ocho temporadas fuera de él, lapso en el que se desempeñó en Colombia, Argentina e Indonesia.

Puede leer: El City Group compraría a un 'grande' del fútbol colombiano

El mediocampista quien recientemente cumplió 35 años aparece como la sexta incorporación de un River Plate que pretende pelear en la parte alta de la tabla y meterse en zona de clasificación a un torneo internacional para 2026.

Pese a que el futbolista hacía un buen tiempo había desaparecido del radar dado su desempeño en Indonesia, terminó contrato con su club y negoció como 'agente libre' para volver a Uruguay, donde vestirá su cuarta camiseta, pues ya había prestado sus servicios a Rentistas, Fénix y Peñarol.