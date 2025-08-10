Actualizado:
Oficial: Matías Mier fue anunciado como refuerzo de un club tradicional
El uruguayo es recordado por vestir las camisetas de Santa Fe, Junior, Medellín y La Equidad.
El mercado de fichajes se sigue agitando en este lado del mundo, y uno de los jugadores inesperados que terminó teniendo un cambio de equipo fue el uruguayo Matías Mier, quien salió de Indonesia para volver al balompié suramericano.
¿En cuál equipo juega Matías Mier?
El pasado 7 de agosto fue anunciado Matías Mier como nuevo jugador de River Plate de Montevideo (con 93 años de historia), marcando este el regreso a su país de origen luego de ocho temporadas fuera de él, lapso en el que se desempeñó en Colombia, Argentina e Indonesia.
El mediocampista quien recientemente cumplió 35 años aparece como la sexta incorporación de un River Plate que pretende pelear en la parte alta de la tabla y meterse en zona de clasificación a un torneo internacional para 2026.
Pese a que el futbolista hacía un buen tiempo había desaparecido del radar dado su desempeño en Indonesia, terminó contrato con su club y negoció como 'agente libre' para volver a Uruguay, donde vestirá su cuarta camiseta, pues ya había prestado sus servicios a Rentistas, Fénix y Peñarol.
Matías Mier, ¿por qué es recordado en Colombia?
Pese a que nunca fue campeón de Liga mientras pasó por Colombia, Matías Mier es recordado por haberse desempeñado en clubes 'grandes' como Independiente Santa Fe, y ser campeón de Copa Colombia con Junior e Independiente Medellín.
Además, el desempeño individual de Mier fue aceptable, pues dio 14 asistencias y anotó 30 goles en los 167 partidos que disputó en casi cinco años y medio sumando sus pasos por los cuatro equipos mencionados.
Desde enero de 2023, Matías Mier se desempeñó en Bhayangkara FC de la Liga 1 de Indonesia, y a inicios de 2025 se marchó cedido a Barito Putera de ese mismo país. En ese certamen tuvo un rendimiento interesante, ése a que nunca llegó a ser campeón.
ℹ️ El mediocampista ofensivo de 35 años, Matías Mier, es la sexta incorporación de River Plate.— C. A. River Plate (@cariverplateuru) August 7, 2025
📌 Su último club fue Bhayangkara FC de Indonesia.
¡Bienvenido, Matías! pic.twitter.com/EQ6re4OYCs
