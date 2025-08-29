Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 18:26
Oficial: Millonarios tiene nuevo arquero y reemplazaría a De Amores
Millonarios presentó a su nuevo arquero en la jornada de este viernes.
Millonarios FC confirmó en las últimas horas la inscripción del guardameta Iván Arboleda, quien se suma al plantel en el marco de la ventana de jugadores libres del fútbol colombiano. El club informó que el arquero ya está registrado oficialmente y podrá estar disponible para el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres a partir de este fin de semana.
Arboleda llega en condición de agente libre tras cerrar su vínculo con el mismo Millonarios en julio. El portero, de 29 años, se formó en Colombia y dio el salto internacional al fútbol argentino, donde vistió la camiseta de Banfield durante varias temporadas.
La dirigencia de Millonarios tomó la decisión de inscribirlo debido a la normativa que permite registrar jugadores sin contrato durante esta ventana especial, lo que le abre la posibilidad al equipo de reforzar una posición clave de cara a los compromisos del segundo semestre. El club capitalino venía evaluando alternativas en la portería, teniendo en cuenta las exigencias del calendario y el rendimiento de Guillermo de Amores.
El arquero se integrará a los entrenamientos bajo las órdenes de Torres en los próximos días, con el objetivo de ponerse a punto física y futbolísticamente para entrar en la convocatoria lo más pronto posible. Su llegada amplía las opciones en el arco, donde el equipo ya cuenta con porteros inscritos en la plantilla profesional.
Millonarios atraviesa una etapa en la que busca consolidar su rendimiento en la liga local y mantenerse competitivo en los torneos en los que participa.
