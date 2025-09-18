Oficial: Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en Benfica

Richard Ríos será dirigido por Mourinho

El mediocampista colombiano Richard Ríos tendrá como director técnico a José Mourinho, quien asume el cargo en Benfica, después de haber salido del Fenerbahçe de Turquía.

Ríos tendrá la misión de ganare un puesto en la alineación titular, teniendo en cuenta que en el inicio de la temporada ha sido indiscutido, ya que su fichaje fue pedido del ex entrenador Bruno Lage.

Richard Ríos se suma a la larga lista de colombianos que han sido dirigidos por José Mourinho, entre los que están Iván Ramiro Córdoba, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Rivas y Jhon Jader Durán.