Richard Ríos, colombiano en Benfica que jugará Champions
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 11:17

Oficial: Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en Benfica

Mourinho llega a las águilas en reemplazo de Bruno Lage

Benfica confirmó este jueves 18 de septiembre a José Mourinho como nuevo director técnico del equipo profesional, después de la destitución de Bruno Lage, quien fue destituido del cargo al perder ante Qarabaq en la fecha 1 de la UEFA Champions League.

Mourinho se convirtió en el entrenador del club de Lisboa con contrato hasta final de la temporada 2026/2027.

"Se informa además que, 10 días después del último partido oficial de la temporada deportiva 2025/26 , en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no continuar el contrato para la temporada deportiva 2026/27", explicó Benfica en su comunicado.

Richard Ríos será dirigido por Mourinho

El mediocampista colombiano Richard Ríos tendrá como director técnico a José Mourinho, quien asume el cargo en Benfica, después de haber salido del Fenerbahçe de Turquía.

Ríos tendrá la misión de ganare un puesto en la alineación titular, teniendo en cuenta que en el inicio de la temporada ha sido indiscutido, ya que su fichaje fue pedido del ex entrenador Bruno Lage.

Richard Ríos se suma a la larga lista de colombianos que han sido dirigidos por José Mourinho, entre los que están Iván Ramiro Córdoba, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Rivas y Jhon Jader Durán.

