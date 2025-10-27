Oficial: Nacional tomó decisión "unánime" con Pablo Peirano

Pablo Peirano dejó de ser el entrenador de Nacional de Montevideo. Así lo anunció el equipo a través de sus redes sociales, pues antes de las 17:00 (hora local), posteó la decisión de la junta directiva, la cual, según explicaron, fue "unánime".

Comunicado de Nacional sobre la salida de Pablo Peirano

"Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", fue el escueto comunicado.

Además, el club posteó un montaje en el que se lo ve a Peirano junto a su asistente técnico Javier Tetes y el preparador físico Javier Carballo. La decisión es celebrada por la mayoría de la hinchada de Nacional.

Y es que la relación entre Peirano y la hinchada -así como con la dirigencia- se había tornado insostenible desde hace algunas semanas, cuando ya se había tocado la posibilidad de cesar al DT debido a que no ganaba clásicos y no estaba peleando por el título.