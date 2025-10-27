Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 15:37
Oficial: Nacional tomó decisión "unánime" con Pablo Peirano
La dirigencia del Bolso hizo el anuncio este lunes 27 de octubre.
Pablo Peirano dejó de ser el entrenador de Nacional de Montevideo. Así lo anunció el equipo a través de sus redes sociales, pues antes de las 17:00 (hora local), posteó la decisión de la junta directiva, la cual, según explicaron, fue "unánime".
Comunicado de Nacional sobre la salida de Pablo Peirano
"Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", fue el escueto comunicado.
Además, el club posteó un montaje en el que se lo ve a Peirano junto a su asistente técnico Javier Tetes y el preparador físico Javier Carballo. La decisión es celebrada por la mayoría de la hinchada de Nacional.
Y es que la relación entre Peirano y la hinchada -así como con la dirigencia- se había tornado insostenible desde hace algunas semanas, cuando ya se había tocado la posibilidad de cesar al DT debido a que no ganaba clásicos y no estaba peleando por el título.
En su momento, Ricardo Vairo, presidente de Nacional de Uruguay había expresado que "todos sabemos cómo es el fútbol. El entrenador dura hasta el día anterior que lo saquemos. Nosotros le dimos el respaldo y confiamos en que va a revertir esto. Todos los partidos son una prueba", dando un ultimátum a Peirano.
No obstante, la prueba no fue superada por Peirano, pese a que Nacional actualmente liderada la clasificación anual, no se quedó con el título de apertura ni clausura, además no le ganó a Peñarol.
Rendimiento de Pablo Peirano en Nacional
Eso sí, con Pablo Peirano al mando, Nacional ganó 75 puntos de 99 en disputa, equivalente a un 76 % de rendimiento, un balance positivo pese a no ganar títulos; algo similar a lo que ocurrió cuando dirigió a Independiente Santa Fe.
En los próximos días se definirá al nuevo entrenador en propiedad de Nacional y de paso Pablo Peirano definirá su futuro, pues tendría algunas ofertas sobre la mesa.
