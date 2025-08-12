Actualizado:
Oficial: Nacional tomó una decisión sobre la continuidad de Peirano
Luego de perder 3-0 el clásico ante Peñarol, la dirigencia se fue a reunión para dirigir la continuidad del entrenador uruguayo.
El futuro de Pablo Peirano como director técnico de Nacional de Montevideo empezó a ser motivo de discordia pese a que sus números en el club son ampliamente positivos. Desde la llegada del DT de 50 años, el Bolso ha conseguido 15 victorias, dos empates y solo tres derrotas, para un rendimiento del 78,3 %.
Sin embargo, Nacional no ha podido en los clásicos ante Peñarol mientras Peirano ha estado en la dirección técnica, razón por la cual encendió las alarmas en la dirigencia y un sector de la hinchada, quienes consideran clave ganarle al rival de patio.
El balance de Nacional ante Peñarol con Peirano como entrenador
En sus dos enfrentamientos contra Peñarol, Peirano no ha logrado imponerse: empató 0-0 en la final del Torneo Intermedio 2025 y cayó en penaltis, y más recientemente sufrió una dura derrota 3-0 por la segunda fecha del Clausura, en el que fue uno de los peores partidos del Bolso en los últimos meses.
Por tal motivo, este lunes 11 de agosto, la directiva de Nacional sostuvo una reunión clave para definir si el entrenador continúa en el cargo. El siguiente compromiso del equipo será el sábado 16 contra Progreso, en el Gran Parque Central y era clave tomar decisiones cuanto antes.
¿Pablo Peirano se va o sigue en Nacional?
Ricardo Vairo, presidente de Nacional confirmó entrada la noche de este lunes que Pablo Peirano conservará su cargo como entrenador del club, pues la dirigencia decidió que debe continuar su proceso al frente del primer equipo.
"Escuchamos a todos y básicamente la decisión es que Pablo Peirano sigue en el cargo con todo su cuerpo técnico. Creemos que es la mejor decisión para el momento, después de haber escuchado todas las partes", dijo el presidente a Tenfield.
Presidente de Nacional le dio un ultimátum a Pablo Peirano
Además, Vairo dejó saber que hay un ultimátum a Pablo Peirano, pues cuando se le preguntó hasta cuándo estaría el entrenador, respondió: "Todos sabemos cómo es el fútbol. El entrenador dura hasta el día anterior que lo saquemos. Nosotros le dimos el respaldo y confiamos en que va a revertir esto. Todos los partidos son una prueba".
Próximos partidos de Nacional
Luego de recibir a Progreso el sábado 16 de agosto, Nacional jugará ante Boston River (23/8) también en el Gran Parque Central, y posteriormente se medirá con Huracán por la copa nacional.
