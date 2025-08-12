Oficial: Nacional tomó una decisión sobre la continuidad de Peirano

El futuro de Pablo Peirano como director técnico de Nacional de Montevideo empezó a ser motivo de discordia pese a que sus números en el club son ampliamente positivos. Desde la llegada del DT de 50 años, el Bolso ha conseguido 15 victorias, dos empates y solo tres derrotas, para un rendimiento del 78,3 %.

Sin embargo, Nacional no ha podido en los clásicos ante Peñarol mientras Peirano ha estado en la dirección técnica, razón por la cual encendió las alarmas en la dirigencia y un sector de la hinchada, quienes consideran clave ganarle al rival de patio.

El balance de Nacional ante Peñarol con Peirano como entrenador

En sus dos enfrentamientos contra Peñarol, Peirano no ha logrado imponerse: empató 0-0 en la final del Torneo Intermedio 2025 y cayó en penaltis, y más recientemente sufrió una dura derrota 3-0 por la segunda fecha del Clausura, en el que fue uno de los peores partidos del Bolso en los últimos meses.

Por tal motivo, este lunes 11 de agosto, la directiva de Nacional sostuvo una reunión clave para definir si el entrenador continúa en el cargo. El siguiente compromiso del equipo será el sábado 16 contra Progreso, en el Gran Parque Central y era clave tomar decisiones cuanto antes.