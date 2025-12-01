Cargando contenido

Néiser Villarreal, futbolista colombiano
Néiser Villarreal jugando en la Selección Colombia Sub-20
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 15:31

[Oficial] Néiser Villarreal fue anunciado en su nuevo equipo tras dejar Millonarios

El joven delantero colombiano empezará una nueva aventura en el balompié del extranjero.

Este lunes 1 de diciembre, el Cruzeiro de Brasil anunció de manera oficial el fichaje del futbolista colombiano Néiser Villarreal, delantero de apenas 20 años que tras su polémico paso por Millonarios jugará en el Brasileirao.

Espere pronto más información...

Fuente
Antena 2
