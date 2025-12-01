Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 15:31
[Oficial] Néiser Villarreal fue anunciado en su nuevo equipo tras dejar Millonarios
El joven delantero colombiano empezará una nueva aventura en el balompié del extranjero.
Este lunes 1 de diciembre, el Cruzeiro de Brasil anunció de manera oficial el fichaje del futbolista colombiano Néiser Villarreal, delantero de apenas 20 años que tras su polémico paso por Millonarios jugará en el Brasileirao.
Espere pronto más información...
SEJA BEM-VINDO, 𝗡𝗘́𝗜𝗦𝗘𝗥 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗘𝗔𝗟! O jovem atacante colombiano, que estava no Millonarios-COL, começa oficialmente a sua trajetória no Cruzeiro. O contrato com o clube celeste é válido por cinco anos! 🦊— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 1, 2025
Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Néiser, Nação… pic.twitter.com/poLYFs7GEp
Fuente
Antena 2