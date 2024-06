Oficial: Ronaldinho es nuevo refuerzo para liga de Sudamérica

Ronaldinho llegó este miércoles a Venezuela para incorporarse a la Liga Monumental, un atípico torneo de fútbol 9 en el que ya han participado otras estrellas retiradas como el jugador de Países Bajos Clarence Seedorf y el colombiano Carlos 'El Pibe' Valderrama.



A través de un breve video difundido por la liga, el excampeón del mundo, de 44 años, confirmó que ya se encuentra en Venezuela y le mandó un abrazo a los seguidores de esta competición, disputada en el estadio de béisbol Simón Bolívar, de Caracas.



El espacio, adaptado para el torneo, ha acogido hasta ahora tres jornadas completas, en las que ocho equipos buscan sumar puntos para avanzar a la siguiente fase, que comenzará a mediados de junio.



La semana pasada, la liga confirmó que Ronaldinho vestirá las camisetas de los equipos de Forum Jet y Vergatarios en los partidos del jueves y el viernes, cuando también jugará el italiano Luca Toni.

Asimismo, según le explicó a la Agencia EFE el equipo de organizadores, aún no están definidos los colores que usará Toni, de 47 años, pues dependerá de un sorteo que no se ha celebrado, por lo que aún no se sabe si será o no rival de Ronaldinho.



Hasta ahora, la Liga no ha confirmado la llegada del italiano a Venezuela.



El torneo consiste en enfrentamientos de tres tiempos de 20 minutos cada uno, sin la existencia del fuera de juego y con un minuto por tanda en el que los goles valen doble.



El reglamento también explica que los goles no serán acumulativos entre tiempos, por lo que se hace con la victoria quien gane dos de los tres tiempos sobre el campo, con la opción de desempatar por promedio de gol o por penaltis entre capitanes de equipos.

Además, por cada cinco faltas que cometa un equipo, el contrario podrá sumar a un jugador a su plantilla durante todas las fases de la competición, que terminará el 30 de junio, sin que se conozca el premio que se llevará el campeón.