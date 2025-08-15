Oficial: ‘Tinito’ Gómez deja Europa y llega a club brasileño campeón de Libertadores

Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez, extremo derecho que surgió en Millonarios y que de allí dio el salto al fútbol extranjero para militar en el Real Salt Lake, fichó en agosto del año pasado por el Rennes de Francia, pero ahora se irá a préstamo por un año y con opción de compra a un club brasileño.

Se trata del Vasco da Gama, conjunto campeón de la Copa Libertadores en 1998 cuando venció 2-0 al Barcelona de Ecuador, equipo oriundo de Río de Janeiro que se ha fijado en el talento del atacante colombiano.

