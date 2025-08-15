Actualizado:
Oficial: ‘Tinito’ Gómez deja Europa y llega a club brasileño campeón de Libertadores
El delantero de apenas 22 años llega procedente del Rennes de Francia.
Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez, extremo derecho que surgió en Millonarios y que de allí dio el salto al fútbol extranjero para militar en el Real Salt Lake, fichó en agosto del año pasado por el Rennes de Francia, pero ahora se irá a préstamo por un año y con opción de compra a un club brasileño.
Se trata del Vasco da Gama, conjunto campeón de la Copa Libertadores en 1998 cuando venció 2-0 al Barcelona de Ecuador, equipo oriundo de Río de Janeiro que se ha fijado en el talento del atacante colombiano.
Vasco da Gama anuncia el acuerdo con Carlos Andrés Gómez
Posando con la camiseta número 11 de aquella institución, aparece sonriente el delantero colombiano, que según cuenta el Vasco da Gama en una publicación en sus redes sociales, llegó hace poco a territorio brasileño para realizarse los pertinentes exámenes médicos y luego concretar el fichaje de manera legal.
“El jugador llegó a Río de Janeiro el jueves por la noche (14) para someterse a exámenes médicos y posteriormente procederá con los trámites burocráticos para ser confirmado oficialmente como el nuevo fichaje del Gigante de la Colina”, dice la publicación.
O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez.— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 15, 2025
O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/DpBQp04zvw
Otro colombiano estaría a punto de ser anunciado en Vasco
Reportes indican que ya existe un acuerdo entre Galatasaray y el conjunto brasileño para el traspaso del defensor de la Selección Colombia, Carlos Cuesta, quien no fue tenido en cuenta por el equipo turco para esta temporada y tuvo que buscar un nuevo club.
Otros nueve colombianos también han vestido la camiseta del Vasco da Gama, algunos al igual que Carlos Gómez, con pasado en Millonarios, donde aparecen nombres como el de Emerson Rivaldo Rodríguez, Juan Sebastián Quintero (excentral del Cali), Gustavo Torres (actual jugador del Pererira), Fredy Guarín, Oswaldo Henríquez, Manga Escobar, Duver Riascos, Santiago Montoya y el delantero Martín García.
