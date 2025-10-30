Oficial: Un colombiano tiene nuevo entrenador en Europa

Contrato hasta 2026 y objetivo: Mantenerse en la Champions League

Las conversaciones entre Spalletti y la directiva juventina fueron breves pero efectivas. En cuestión de horas, ambas partes alcanzaron un acuerdo para un contrato que se extenderá hasta junio de 2026, con posibilidad de renovación automática en caso de conseguir la clasificación a la próxima Champions League, el objetivo mínimo trazado por el club.

Spalletti percibirá un salario de 3 millones de euros más bonificaciones, cifra que podría aumentar con el paso del tiempo dependiendo del rendimiento deportivo del equipo.

Recibimiento en la Continassa y firma oficial

Tras la victoria 3-1 frente al Udinese, Spalletti visitó este jueves las instalaciones del club en la Continassa y el J-Medical, donde fue recibido por aficionados que celebraron su llegada con cánticos y pancartas.

Aunque la sesión de entrenamiento fue dirigida por Brambilla, la oficialización del vínculo con Spalletti se hizo esperar, sellando así una nueva etapa en el proyecto deportivo de la Juventus.