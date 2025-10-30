Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 14:53
Oficial: Un colombiano tiene nuevo entrenador en Europa
Un defensor colombiano estrena entrenador con su club.
La Juventus confirmó este jueves la llegada de Luciano Spalletti como nuevo director técnico del club. El estratega toscano, que se encontraba libre desde su salida de la Selección de Italia en junio, asume el reto de devolver al conjunto de Turín a los primeros planos del fútbol europeo y ahora será el nuevo entrenador del colombiano Juan David Cabal.
Contrato hasta 2026 y objetivo: Mantenerse en la Champions League
Las conversaciones entre Spalletti y la directiva juventina fueron breves pero efectivas. En cuestión de horas, ambas partes alcanzaron un acuerdo para un contrato que se extenderá hasta junio de 2026, con posibilidad de renovación automática en caso de conseguir la clasificación a la próxima Champions League, el objetivo mínimo trazado por el club.
Spalletti percibirá un salario de 3 millones de euros más bonificaciones, cifra que podría aumentar con el paso del tiempo dependiendo del rendimiento deportivo del equipo.
Recibimiento en la Continassa y firma oficial
Tras la victoria 3-1 frente al Udinese, Spalletti visitó este jueves las instalaciones del club en la Continassa y el J-Medical, donde fue recibido por aficionados que celebraron su llegada con cánticos y pancartas.
Aunque la sesión de entrenamiento fue dirigida por Brambilla, la oficialización del vínculo con Spalletti se hizo esperar, sellando así una nueva etapa en el proyecto deportivo de la Juventus.
Spalletti busca redención tras su paso por Italia
El nuevo entrenador bianconero, campeón de la Serie A con el Napoli en 2023, llega con la intención de revitalizar a un equipo que ha perdido protagonismo tanto en la liga italiana como en Europa.
Durante su presentación, Spalletti dejó entrever la ilusión que le genera este desafío:
“Quien entrene a la Juventus será un afortunado”, declaró días antes de que su llegada se hiciera oficial.
La llegada de Luciano Spalletti marca el inicio de una nueva era en la Juventus, que confía en su experiencia, liderazgo y estilo ofensivo para recuperar la identidad competitiva que la caracterizó por décadas.
El reto está claro: volver a la cima del fútbol italiano y europeo.
Fuente
Antena 2