Oficial: Venezuela anunció técnico para amistosos de octubre y estallan las críticas

Críticas por la asignación del nuevo cuerpo técnico de Venezuela

Vizcarrondo tendrá como ayudantes a Fernando Aristeguieta, entrenador del Caracas, y Mario Rondón, asistente técnico de la selección sub-17, una asignación que no convenció del todo a una parte de los aficionados, especialmente criticando al exdelantero de 33 años que militó en el América de Cali.

“Piensan que Aristeguieta es Carlos Bianchi, Ancelotti, Luis Enrique y Hansi Flick en una sola persona”; “El chiste se cuenta solo”; “Una burla que lleven a Aristeguieta, qué desastre”; “Sinvergüenzas”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales que se leen en la publicación hecha por la FVF.