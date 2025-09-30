Actualizado:
Oficial: Venezuela anunció técnico para amistosos de octubre y estallan las críticas
La Federación Venezolana de Fútbol lo dio a conocer a través de un comunicado.
El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá de manera interina la selección de fútbol de Venezuela, que era dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, informó recientemente la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
El exdefensor, de 41 años, dirigirá los partidos amistosos contra Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en territorio estadounidense, en el marco de la fecha FIFA de aquel mes.
Críticas por la asignación del nuevo cuerpo técnico de Venezuela
Vizcarrondo tendrá como ayudantes a Fernando Aristeguieta, entrenador del Caracas, y Mario Rondón, asistente técnico de la selección sub-17, una asignación que no convenció del todo a una parte de los aficionados, especialmente criticando al exdelantero de 33 años que militó en el América de Cali.
“Piensan que Aristeguieta es Carlos Bianchi, Ancelotti, Luis Enrique y Hansi Flick en una sola persona”; “El chiste se cuenta solo”; “Una burla que lleven a Aristeguieta, qué desastre”; “Sinvergüenzas”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales que se leen en la publicación hecha por la FVF.
Anuncio: Fecha FIFA de octubre. #SiempreVinotinto pic.twitter.com/TByJhLFDra— La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025
Vizcarrondo genera confianza en algunos aficionados
El exjugador de la ‘Vinotinto’ ha tenido un proceso como entrenador desde las categorías inferiores, por eso, algunos hinchas confían en el talento y potencial de Vizcarrondo, sin embargo, otros comentarios en redes sociales aseguran que para que Venezuela tenga un alto nivel futbolístico necesita de un entrenador de élite, además de darle salida a jugadores veteranos que ya cumplieron su ciclo.
Vizcarrondo debutó como defensor en 2001 y colgó las botas en 2021. Jugó en Caracas, el Lanús argentino y el Nantes francés. Con la Vinotinto jugó cuatro ediciones de la Copa América (2007, 2011, 2015 y 2016).
El exjugador dirigió la selección sub-17 y la clasificó al Mundial de Catar que se jugará en noviembre próximo, una actuación destacada que le valió para ser designado seleccionador sub-20 en mayo pasado.
