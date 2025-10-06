Oficial: Ya se conoce el reemplazo de Yerry Mina para los amistosos

Willer Ditta es el elegido

Ante la lesión de un defensor es otro quien entra a reemplazarlo, el central de Cruz Azul fue el elegido para sustituir a Mina ante su ausencia, Willer Ditta quien ha jugado 12 partidos en la presente temporada con su club vuelve a tener una oportunidad en Colombia donde solo ha jugado 2 partidos, ambos por eliminatorias.

El defensor central de 27 años desde su llegada a México ha sido uno de los nombres que más suenan cuando se habla de convocatorias, en Cruz Azul lleva ya un tiempo mostrando un gran nivel lo que en más de una ocasión le ha permitido soñar con el llamado de Lorenzo. En este caso, lastimosamente por la lesión de un compañero, pero tendrá una oportunidad más para mostrarse frente al cuerpo técnico. El jugador antes de llegar a México ha tenido ya una larga trayectoria pasando por Junior, Newells y Cruz Azul a lo largo de su carrera, un defensor central muy físico y con un gran juego aéreo, que pese a su ostentoso físico cuenta con una buena salida de balón y con buena velocidad de reacción.