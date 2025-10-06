Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 11:23
Oficial: Ya se conoce el reemplazo de Yerry Mina para los amistosos
El central colombiano fue confirmado como baja para esta fecha FIFA de amistosos.
En el fin de semana previo a ir concentrado con la selección Colombia el defensor central Yerry Mina salió lesionado con su equipo el Cagliari con apenas 20 minutos de tiempo jugados. Esto prendió las alarmas en el cuerpo técnico dirigido por Lorenzo y se tomó la decisión de que no viaje con el equipo para esta fecha.
Si bien la lesión de Mina hasta ahora está confirmada ya se conoce quien será su reemplazo en Colombia, un defensor que ya ha jugado con la selección y que vive un buen presente.
Willer Ditta es el elegido
Ante la lesión de un defensor es otro quien entra a reemplazarlo, el central de Cruz Azul fue el elegido para sustituir a Mina ante su ausencia, Willer Ditta quien ha jugado 12 partidos en la presente temporada con su club vuelve a tener una oportunidad en Colombia donde solo ha jugado 2 partidos, ambos por eliminatorias.
El defensor central de 27 años desde su llegada a México ha sido uno de los nombres que más suenan cuando se habla de convocatorias, en Cruz Azul lleva ya un tiempo mostrando un gran nivel lo que en más de una ocasión le ha permitido soñar con el llamado de Lorenzo. En este caso, lastimosamente por la lesión de un compañero, pero tendrá una oportunidad más para mostrarse frente al cuerpo técnico. El jugador antes de llegar a México ha tenido ya una larga trayectoria pasando por Junior, Newells y Cruz Azul a lo largo de su carrera, un defensor central muy físico y con un gran juego aéreo, que pese a su ostentoso físico cuenta con una buena salida de balón y con buena velocidad de reacción.
Cuando juega Colombia
La selección Colombia enfrentará a México y Canadá el próximo 11 y 14 de octubre respectivamente en lo que serán dos duelos clave pensando en ser cabeza de grupo en el Mundial, en esta doble fecha toca ganar si o si ambos partidos y esperar resultados para seguir soñando con evitar a las selecciones del bombo 1 en la fase de grupos.
Fuente
Antena 2