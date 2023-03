'Ofrecieron' a otro técnico para dirigir a Brasil: ya ganó dos Libertadores

El delantero Rony, que está concentrado con la selección brasileña que se prepara para el amistoso del próximo sábado con Marruecos, recomendó este miércoles a su técnico en el Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, al cargo de seleccionador de Brasil, vacante desde la salida de Tite.



Ronielson da Silva Barbosa "Rony" afirmó que Ferreira, uno de los entrenadores extranjeros de los que se especula que puede asumir como seleccionador de la Canarinha, haría un gran trabajo al frente de la selección cinco veces campeona del mundo.

El delantero del Palmeiras, de 27 años, no fue más enfático en la defensa de su técnico para no desagradar a los aficionados del club verde de Sao Paulo, que perderían a uno de los técnicos más exitosos en la historia del equipo y con el que han conquistado dos veces la Libertadores y el Campeonato Brasileño del año pasado, entre otros títulos.



"Abel es excepcional. Si tiene la oportunidad de dirigir la selección sería muy útil por el gran técnico que es. Somos sospechosos (los jugadores del Palmeiras convocados) por decir eso, porque van a sacar a Abel del Palmeiras y la afición nos mata", afirmó Rony en una rueda de prensa que concedió en Tánger, la ciudad marroquí en donde Brasil está concentrado desde el lunes.



"Pero si viniese (como técnico), es lógico que sumaría bastante", agregó el delantero en la entrevista transmitida por las redes sociales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Según Rony, Abel Ferreira puede aportarle mucho a la selección en términos de filosofía de juego y por saber lidiar con las situaciones complicadas y con los jugadores.



"Él consigue trasmitirnos las situaciones del partido, las características del adversario... Por ser nuevo en la selección, no sé cómo funciona aquí, pero el agregaría en todos los aspectos", agregó el futbolista del Palmeiras.



Rony salió en defensa de Abel Ferreira un día después de que el portero Ederson Moraes, jugador del Manchester City y también concentrado con la selección, afirmase en rueda de prensa que es grande la posibilidad de que el italiano Carlo Ancelotti asuma como seleccionador de Brasil.



"Hay una gran posibilidad de que él venga. Entonces vamos a buscar ese resultado (el City conquistado la Liga de Campeones de Europa e impidiéndole el título al Real Madrid de Ancelotti) para que él venga lo más rápido posible", afirmó Ederson.



El portero agregó que todos los jugadores esperan que la Confederación anuncie lo más rápido posible el nombre del nuevo seleccionador porque están ansiosos con tantas especulaciones sobre entrenadores brasileños y extranjeros.

El amistoso del sábado será el primero de Brasil desde su eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en noviembre pasado y el primero desde que Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' renunció al cargo de seleccionador de Brasil tras dos mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022).



Ante la demora de la CBF en escoger al sucesor de Tite en medio de especulaciones sobre su interés en algún técnico extranjero, la Canarinha será comandada este sábado interinamente por Ramón Menezes, actual técnico de la selección Sub'20 y que este año fue campeón sudamericano de la categoría en Colombia.