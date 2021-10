"Ojalá aprenda de esto": James, sus tres expulsiones y mensajes de apoyo

A mí me llegan a hacer una falta tan mala leche como la que le hicieron a @jamesdrodriguez en Qatar, y no solo me voy expulsado sino que salgo con orden de captura y circular roja de Interpol. ¡Me hago matar, si además de que me pegan me sacan tarjeta! 🔥pic.twitter.com/jO4whICeUC