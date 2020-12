Olimpia vs Montreal Impact: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el compromiso de vuelta entre Olimpia y Montreal Impact tiene la serie a su favor el equipo de Honduras, puesto que en el primer partido disputado en el mes de marzo logró vencer 2-1 al equipo de Thierry Henry.



Eliminado pronto en la postemporada de la conferencia este de la Major League Soccer, el Montreal se enfocó en darle vuelta a la eliminatoria ante el Olimpia.



"No hemos tenido mucho tiempo de entrenamiento. Pero todo el mundo tiene sus problemas, no podemos usarlo como excusa si no avanzamos en la competición", dijo Henry en conferencia de prensa en la víspera del encuentro.

OLIMPIA VS MONTREAL IMPACT; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Olimpia vs Montreal Impact lo pueden ver en Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App. En en Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN USA, Foxsports.com, TUDN App, Fox Sports 2 y a nivel Internacional Concacaf Official App, YouTube, Facebook Live, Bet365

México: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)



Hay que recordar que el Olimpia dirigido por Pedro Troglio está demostrando un gran nivel en el campeonato hondureño donde es primero de su grupo y es gracias a los goles de Yustin Arboleda y su volante Michaell Chirinos