Olympiacos volvió a dejar de lado a James: así le fue al colombiano en el partido ante Atromitos

Olympiacos está en acción disputando la Copa de Grecia, y en la jornada de este jueves, enfrentó el partido de ida de los octavos de final, donde tuvo la oportunidad de golear a Atromitos.

Aunque el equipo ganó 4-1, la gran estrella fue Marcelo que se reportó con doblete, pero las cosas no fueron tan buenas para James Rodríguez, quien apareció nuevamente hasta los últimos minutos del comrpomiso.

Ya son varios los partidos consecutivos en los que el colombiano no ha sido titular, y para esta oportunidad, ingresó hasta el minuto 70, teniendo poca relevancia dentro de la cancha.

Los 15' que jugó el colombiano no fueron del todo importantes, por lo que la prensa y la afición se empieza a preguntar si hay algo que no tiene contento a Míchel González, quien parece no necesitar al jugador para hacer buenos partidos.

Ahora solo queda esperar si James podrá tener más minutos en el siguiente encuentro, donde enfrentará a Giannina en condición de local para cumplir con la jornada 14 de la Superliga de Grecia.