Omar Pérez: las ofertas que tuvo tras salir de Santa Fe y el sueño de ser técnico

Una de las salidas más importantes en los últimos años de Santa Fe corre por cuenta de Omar Pérez, histórico mediocampista argentino que ganó 9 títulos con la divisa roja y fue líder de una generación dorada del club ‘cardenal’. En diciembre culminó su contrato y la directiva presidida por Eduardo Méndez decidió no renovarlo.

Así las cosas, el argentino quedó sin equipo y se retiró definitivamente del fútbol profesional que en los últimos años lo atacó con duras lesiones; sin embargo, dice sentirse tranquilo: “Estoy feliz y contento con el tema de la academia de fútbol y el restaurante, es un proyecto familiar de hace cuatro años y encontramos este espacio”, explicó el futbolista en una entrevista de ‘Gol Caracol’.

Lea también: Prensa de Brasil resalta el nivel de Víctor Cantillo con el Corinthians en la Libertadores

Sobre la posibilidad de ser técnico, señaló: “El curso lo estoy haciendo para un futuro, la idea de tener una academia es que me dé ese aprendizaje para ser técnico. Estoy aprendiendo de varios profesores que me enseñan a diario. Estar con los chicos, hablarles que ellos me cuenten sus cosas; es algo que se puede disfrutar”

También habló de las ofertas que recibió para seguir jugando: “Varios equipos... Allá en mi ciudad (Santiago del Estero) me trataron de convencer porque allá está la Copa América, juegan Uruguay y Paraguay en mi ciudad”, explicó.

De interés: Kroos: "No estoy saturado, ganar títulos genera adicción"

Y luego ahondó en el tema, pero prefiriendo quedarse en Bogotá: “Hay tres equipos en la ciudad, el que está en primera división (Central Córdoba) trató de hablar conmigo por lo que necesitan a alguien representativo de la ciudad para estos últimos partidos de la Superliga ; pero puse en la balanza muchas cosas y en eso está la familia. Irme era empezar de cero en mi ciudad y dejar este proyecto y me incliné por Colombia”.

Y cerró hablando de lo que significó Independiente Santa Fe en su vida: “Es lo que llena hoy en día gran parte de mi corazón. Hay clubes por los que he pasado, pero la gente de Santa Fe siempre me trató bien; muchos hinchas vienen a mi restaurante”.