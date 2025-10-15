Omar Pérez sorprendió al anunciar que ya es director técnico

Omar Sebastián Pérez es uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano en el siglo XXI, pues el argentino se convirtió en ídolo de Independiente Santa Fe, y ofició como líder cuando el equipo bogotano vivió el momento más importante de su historia en cuanto a títulos se refiere.

Pues bien, el argentino puso fin a su carrera como futbolista en 2019, y a partir de allí le dio prioridad a sus negocios y familia; aun así, desarrolló a la par los estudios para convertirse en director técnico, algo que no muchos tenían en el radar.

Recientemente, Omar Pérez dio a conocer que ya es director técnico, pues el argentino posó con el diploma que lo acredita para dirigir fútbol profesional. Muchos comentarios ha habido en la publicación, y el ruido en redes sociales ha hecho que lo vinculen con Santa Fe.

Omar Pérez, ¿a cuál equipo dirigirá?

Es prematuro hablar sobre el equipo al cual dirigirá Omar Sebastián Pérez, pues recién recibió la certificación e incluso existe la posibilidad de que por el momento no quiera ejercer, o que lo haga en divisiones inferiores, como suelen empezar muchos.