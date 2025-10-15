Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 12:42
Omar Pérez sorprendió al anunciar que ya es director técnico
El argentino, ídolo de Independiente Santa Fe, confirmó la noticia.
Omar Sebastián Pérez es uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano en el siglo XXI, pues el argentino se convirtió en ídolo de Independiente Santa Fe, y ofició como líder cuando el equipo bogotano vivió el momento más importante de su historia en cuanto a títulos se refiere.
Pues bien, el argentino puso fin a su carrera como futbolista en 2019, y a partir de allí le dio prioridad a sus negocios y familia; aun así, desarrolló a la par los estudios para convertirse en director técnico, algo que no muchos tenían en el radar.
Recientemente, Omar Pérez dio a conocer que ya es director técnico, pues el argentino posó con el diploma que lo acredita para dirigir fútbol profesional. Muchos comentarios ha habido en la publicación, y el ruido en redes sociales ha hecho que lo vinculen con Santa Fe.
Omar Pérez, ¿a cuál equipo dirigirá?
Es prematuro hablar sobre el equipo al cual dirigirá Omar Sebastián Pérez, pues recién recibió la certificación e incluso existe la posibilidad de que por el momento no quiera ejercer, o que lo haga en divisiones inferiores, como suelen empezar muchos.
El diploma indica que el '10' estudió en la Universidad de San Buenaventura de Cali -bajo la supervisión de Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol-, la cual lo acredita por haber culminado el 'Curso Licencia 'Pro' de Entrenador de Fútbol'.
¿Omar Pérez dirigirá a Santa Fe?
Algunos aficionados se han animado a pedir a Omar Pérez como técnico de Santa Fe, algo bastante improbable, no solo porque se trata de un técnico sin experiencia sino porque es un 'secreto a voces' que su relación con la dirigencia actual no es la mejor.
Eso sí, previamente Omar Pérez manifestó que le gustaría ser entrenador de Independiente Santa Fe, y que trabajaría por ello. Pese a que actualmente el León no tiene técnico en propiedad, el argentino tendría que 'hacer la fila' para llegar.
La historia de Omar Pérez con Santa Fe
Omar Pérez llegó a Santa Fe en 2009 procedente de Independiente Medellín. Con el León disputó 374 partidos, dio 103 asistencias, anotó 77 goles y ganó nueve títulos, incluidas una Copa Sudamericana y una Suruga Bank.
Omar Pérez ya recibió el certificado que lo avala como DT en el fútbol colombiano. 🦁🤓 pic.twitter.com/oAgCVYAG0z— Familia Cardenal (@CardenalFamilia) October 15, 2025
