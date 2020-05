Once Caldas derrotó a Bucaramanga y sumó sus primeros puntos en la eLiga

Once Caldas y Bucaramanga disputaron otro emocionante partido en la eLiga Dimayor y esto le permitió al equipo blanco sumar sus tres primeros puntos en la competencia. El cuadro bumangués, manejado por Ever Valencia, no pudo tomar revancha de su primera derrota frente a Millonarios y volvió a caer por goleada, mientras que el equipo caldense aprovechó las oportunidades y pese a arrancar perdiendo se llevó el resultado final.

El Once Caldas, que actuó bajo las órdenes de Elvis Mosquera, mostró su poderío ofensivo, aprovechó las oportunidades que le dejó la defensa de Bucaramanga y usando la pelota quieta como su principal arma, alcanzó un triunfo importante para no perder la posibilidad de llegar a la siguiente fase del evento, en un grupo que está parejo y en el que, a falta del partido de Millonarios, tiene a tres equipos con la misma cantidad de unidades.

La figura del encuentro fue el jugador Mender García, quien anotó dos goles y le permitió al equipo blanco de Manizales alcanzar un triunfo que hundió las aspiraciones del cuadro leopardo, un equipo que lleva dos partidos disputados y se ubica en lo profundo de la tabla de posiciones del grupo C de la competencia, un grupo que se cerrará con el encuentro entre Envigado y Millonarios.

Vale la pena destacar que fue Bucaramanga el equipo encargado de abrir el marcador, sin embargo, Once Caldas reaccionó tras el primer tanto y la buena actuación de sus futbolistas, sumada a los errores defensivos del rival, le permitieron conseguir llevarse el partido.