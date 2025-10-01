Actualizado:
Once Caldas goleó a Pasto y clasificó a cuartos de final en Copa Betplay
El conjunto blanco aseguró su tiquete en cuartos y será rival de Atlético Nacional.
Once Caldas se midió en condición de local ante Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa Betplay. Durante el partido de vuelta jugado en el Estadio Palogrande de la capital caldense, los dirigidos por Hernán Darío Herrera se hicieron fuertes y pegaron duro para quedarse con la serie.
Michael Barrios fue el encargado de abrir la cuenta para los blancos con un remate en el área. El delantero del blanco blanco aprovechó un descuido en el área rival y al minuto 38 abrió la cuenta para los locales en el partido de vuelta. Un tanto que complicaba la situación para el equipo volcánico.
A partir de esa jugada, Pasto no tuvo poder de reacción y cedió la pelota a los locales. Con esto y el objetivo de ponerse por delante en la serie, los de Manizales dieron el paso hacia adelante para ir en busca de más. Esta vez fue, Luis Francisco Sánchez apreció para al minuto 41 aumentar la cuenta para el 2-0.
Los ingresos de algunos suplentes generaron varias llegadas de peligro en la portería del Pasto, pero la visita parecía poner resistencia. Sin embargo, el Once volvió a marcar diferencia con un tanto de DéIner Quiñones al minuto 55 de partido.
Una vez que los blancos ya tenían una diferencia de 5-1 en el global de la serie, el partido se volvió una cuestión de trámite. Los de Herrera decidieron darle manejo al balón y cuando se pensaba que el tanteador no se movería más apreció Mateo Zuleta para sellar el 4-0 definitivo y el 6-1 global en la serie.
🕢90' [ONC 4 - 0 PAS]— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 2, 2025
Finaliza el partido en PALOGRANDE ⚽️⚽️⚽️⚽️🤍#MiVidaMiEquipo #CopaBetplayDimayor pic.twitter.com/yASvYO0sV5
Once Caldas, próximo rival de Nacional en Copa
Tras el triunfo ante Pasto, el cuadro blanco se alista para lo que será la fase de los ocho mejores equipos del torneo. Los dirigidos por el 'Arriero' serán rivales de Atlético Nacional en la siguiente fase de la Copa, en un duelo de campeones continentales.
La Dimayor aún no ha definido los horarios para el compromiso entre blancos y verdes. El ganador de la serie entre antioqueños y manizaleños se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre América y Junior.
