Once Caldas goleó a Pasto y clasificó a cuartos de final en Copa Betplay

A partir de esa jugada, Pasto no tuvo poder de reacción y cedió la pelota a los locales. Con esto y el objetivo de ponerse por delante en la serie, los de Manizales dieron el paso hacia adelante para ir en busca de más. Esta vez fue, Luis Francisco Sánchez apreció para al minuto 41 aumentar la cuenta para el 2-0.

Los ingresos de algunos suplentes generaron varias llegadas de peligro en la portería del Pasto, pero la visita parecía poner resistencia. Sin embargo, el Once volvió a marcar diferencia con un tanto de DéIner Quiñones al minuto 55 de partido.

Una vez que los blancos ya tenían una diferencia de 5-1 en el global de la serie, el partido se volvió una cuestión de trámite. Los de Herrera decidieron darle manejo al balón y cuando se pensaba que el tanteador no se movería más apreció Mateo Zuleta para sellar el 4-0 definitivo y el 6-1 global en la serie.