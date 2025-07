Once Caldas podría tomar decisión con el Arriero tras polémicas declaraciones

"Hoy Nacional nos pasó por encima, aprovechó nuestros errores y ganó el partido justamente. Muy triste por lo que sucedió acá en Palogrande. Creo que nosotros tuvimos 6 ausencias, pero no es excusa para lo que se vio hoy, por primera vez no jugamos bien acá. Nacional es un gran equipo, fue superior en todo, nos cogió el balón, hizo posesión y no logramos contrarrestar eso. Tratamos de mejorar pero no nos dio. Se pierde un partido difícil, ahora hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene, que es un partido de Copa".