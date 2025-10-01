Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 16:55
Once Caldas vs Deportivo Pasto EN VIVO 1 de octubre: Copa Betplay 2025
Once Caldas parte con ventaja para asegurar su tiquete a cuartos de final.
Once Caldas se enfrenta a Deportivo Pasto en el partido por los octavos de final de vuelta de la Copa Betplay 2025. Los blancos buscarán mantener la ventaja en la serie tras el 2-1 a favor en suelo nariñense, donde el cuadro de Hernán Darío Herrera se impuso con la ventaja mínima.
Lea también: Colombia tendría cambios para el Mundial Sub 20: DT lo confirmó
Para esta oportunidad, los blancos llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de no perder para seguir en la Copa. Sin embargo, el elenco blanco arriba a la deriva por las flojas actuaciones en los últimos juegos.
Del lado del onceno pastuso, la expectativa parte por conseguir un triunfo que le permita seguir con vida en el torneo y asegurarse el tiquete en cuartos de final. Los volcánicos saben que tienen la desventaja en la serie y buscarán jugar con la obligación del Once ante su hinchada.
hoy se viste de blanco el Palogrande… ¡HOY JUEGA ONCE CALDAS! 💪⚪️ pic.twitter.com/AISrBdOWlK— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 1, 2025
Siga Once Caldas vs Deportivo Pasto EN VIVO 1 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay
El partido entre Once Caldas y Deportivo Pasto por la vuelta de los octavos de fina en la Copa BetPlay se juega este miércoles 1 de octubre a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia) en el Estadio Palogrande.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
Fuente
Antena 2