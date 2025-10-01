Once Caldas se enfrenta a Deportivo Pasto en el partido por los octavos de final de vuelta de la Copa Betplay 2025. Los blancos buscarán mantener la ventaja en la serie tras el 2-1 a favor en suelo nariñense, donde el cuadro de Hernán Darío Herrera se impuso con la ventaja mínima.

Para esta oportunidad, los blancos llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de no perder para seguir en la Copa. Sin embargo, el elenco blanco arriba a la deriva por las flojas actuaciones en los últimos juegos.

Del lado del onceno pastuso, la expectativa parte por conseguir un triunfo que le permita seguir con vida en el torneo y asegurarse el tiquete en cuartos de final. Los volcánicos saben que tienen la desventaja en la serie y buscarán jugar con la obligación del Once ante su hinchada.