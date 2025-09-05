Once Caldas se enfrenta a Deportivo Pereira en el partido por la fecha 10 de la Liga Betplay 2025. Los blancos buscarán un triunfo para salir de las últimas posiciones de la tabla luego de un arranque bastante flojo en la primera mitad del segundo semestre.

Para esta oportunidad, los manizaleños llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para no seguir cediendo terreno. Sin embargo, el elenco caldense arriba a la deriva por la ausencia de Dairo Moreno, que se encuentra con la Selección Colombia.

Del lado del onceno pereirano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en llegar a cuadrangulares. Los matecañas saben que tienen la ventaja de no tener la presión de la hinchada y ese puede ser un factor decisivo.