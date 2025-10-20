CONMEBOL confirmó sanciones a Bolivia por dopaje ¿Peligra el repechaje?

La decisión del ente sudamericano cayó como un balde de agua fría en el entorno del fútbol boliviano. Vaca fue sancionado tras dar positivo en un control antidopaje realizado luego del compromiso entre su club, el Bolívar, y Sporting Cristal, por la Copa Libertadores 2025.

La institución paceña confirmó la noticia a través de un comunicado, donde indicó que el futbolista fue “notificado por la CONMEBOL sobre la suspensión provisional por una supuesta infracción a la normativa antidopaje”. El caso fue registrado bajo el expediente D-02-25, en el cual también se establece que el jugador tiene la posibilidad de apelar ante el TAS si lo considera necesario.

Pese a la gravedad del asunto, en la Federación Boliviana de Fútbol se respira cierta tranquilidad. El período de suspensión no afectará los compromisos decisivos del equipo nacional, que afrontará el repechaje intercontinental en los primeros meses del próximo año.

Con ello, el técnico de la Verde podrá contar nuevamente con un futbolista clave para el medio campo, cuya visión de juego y pegada a balón parado han sido determinantes en los últimos compromisos de eliminatorias.

El caso Vaca deja más de una enseñanza. La sanción, aunque moderada, evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos tanto en los clubes como en la selección.

La vuelta del mediocampista plantea un desafío interesante para el cuerpo técnico boliviano. Integrarlo nuevamente sin alterar la dinámica del grupo será una tarea que requerirá sensibilidad y planificación. Vaca deberá recuperar ritmo competitivo tras varios meses de inactividad, en un contexto donde la presión por clasificar es máxima.