Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 18:10
Orense vs Independiente del Valle EN VIVO HOY 17 de octubre: Liga de Ecuador
El duelo en el Estadio 9 de Mayo dará inicio a la segunda jornada de la fase final.
El estadio 9 de Mayo de Machala será escenario este fin de semana de un compromiso vibrante entre Orense e Independiente del Valle, en el marco de la fase final de la LigaPro de Ecuador. Ambos conjuntos llegan con realidades diferentes, pero con la firme intención de dar un paso importante hacia la lucha por el título.
El Orense, dirigido por Raúl Antuña, ha tenido un flojo andar a lo largo del torneo. El cuadro machaleño confía en su fortaleza como local, donde ha hecho de su estadio un fortín difícil de vulnerar. La dupla ofensiva compuesta por Valentín Burgoa y Ramiro Luna será clave para generar peligro y aprovechar cualquier desconcentración del rival.
Por su parte, Independiente del Valle llega como uno de los grandes favoritos a coronarse campeón. El conjunto de Javier Rabanal ha mostrado un rendimiento constante, apoyado en su acostumbrada mezcla de juventud y experiencia. Figuras como Junior Sornoza, y Renato Ibarra representan la principal amenaza ofensiva del equipo negriazul, que buscará imponer su estilo de posesión y presión alta.
El encuentro promete ser intenso, con dos estilos bien definidos: la solidez táctica del Orense frente al fútbol dinámico y vertical de Independiente. Más allá de los nombres, será un duelo donde la estrategia y la eficacia marcarán la diferencia. Un triunfo podría catapultar a cualquiera hacia los primeros lugares, en una fase final que cada vez se muestra más reñida y emocionante para el aficionado ecuatoriano.
¡Les presentamos la alineación del equipo de la provincia para enfrentar a Independiente del Valle en el Estadio 9 de Mayo-Banco de Machala— Orense Sporting Club (@Orense_SC) October 17, 2025
¡Vamos Orense!💚💪👏 pic.twitter.com/frubwplFbD
Siga Orense vs Independiente del Valle EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para ver la Liga Pro de Ecuador
El partido entre Orense e Independiente del Valle por la fecha 2 de la Liga Pro de Ecuador se juega este viernes 17 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde (hora de Ecuador) en el estadio 9 de Mayo.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en DirecTV Sports.
Fuente
Antena 2